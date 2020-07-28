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Dienstag, 28.07.2020 - 10:20
3 min

Ganz Biedenkopf verwandelt sich in Kunstausstellung

Großformatige Plakat verschiedener Künstler sollen "Lichtblicke" in Corona-Zeiten vermitteln. Diese Idee hatten die Stadt und der Verein BIDkultur. Die ersten Werke hängen schon ...

Von Sascha Valentin
Steffen Keiner (links) und Andreas Steinhöfel hängen eines der Plakate auf. Das Motiv stammt von Jutta Bamberger. Foto: Sascha Valentin

Steffen Keiner (links) und Andreas Steinhöfel hängen eines der Plakate auf. Das Motiv stammt von Jutta Bamberger. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Steffen Keiner (links) und Andreas Steinhöfel hängen eines der Plakate auf. Das Motiv stammt von Jutta Bamberger. Foto: Sascha Valentin

Steffen Keiner (links) und Andreas Steinhöfel hängen eines der Plakate auf. Das Motiv stammt von Jutta Bamberger. Foto: Sascha Valentin

Die Künstler und Kulturschaffenden aus Biedenkopf haben das größte Plakat der Aktion "Lichtblicke" im Mühlweg aufgehängt. Fotografiert hat das Motiv Johannes Jansen, der Schwiegersohn von Ursula Cyriax. Foto: Sascha Valentin

Die Künstler und Kulturschaffenden aus Biedenkopf haben das größte Plakat der Aktion "Lichtblicke" im Mühlweg aufgehängt. Fotografiert hat das Motiv Johannes Jansen, der Schwiegersohn von Ursula Cyriax. Foto: Sascha Valentin

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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