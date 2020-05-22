Freitag, 22.05.2020 - 13:15
4 min
Gebürtige Biedenkopferin erlebt auf den Philippinen Hunger, Verwahrlosung und Gewalt.
Von Heiko Krause
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