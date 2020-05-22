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Freitag, 22.05.2020 - 13:15
4 min

Gebürtige Biedenkopferin erlebt auf den Philippinen Hunger, Verwahrlosung und Gewalt.

Mirja Lotz aus Kombach hilft seit 19 Jahren in den Slums von Manila. Wegen der Corona-Pandemie öffnen Schulen erst Ende August wieder. Öffentliche Leben kommt fast gänzlich zum Erliegen.

Von Heiko Krause
Mirja Lotz engagiert sich intensiv für die Zukunft der Kinder in einem großen Slum bei Manila. Foto: Niklas Schmidt

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Fotos
Mirja Lotz engagiert sich intensiv für die Zukunft der Kinder in einem großen Slum bei Manila. Foto: Niklas Schmidt

Mirja Lotz engagiert sich intensiv für die Zukunft der Kinder in einem großen Slum bei Manila. Foto: Niklas Schmidt

In den Vororten der Hauptstadt der Philippinen leben viele Menschen in ärmlichsten Verhältnissen. In diesen Slums hilft seit nunmehr 19 Jahren die gebürtige Kombacherin. Foto: Mirja Lotz

In den Vororten der Hauptstadt der Philippinen leben viele Menschen in ärmlichsten Verhältnissen. In diesen Slums hilft seit nunmehr 19 Jahren die gebürtige Kombacherin. Foto: Mirja Lotz

Zwar können die Kinder derzeit nicht im Zentrum betreut werden, aber wenigstens konnten die Familien während der Coronakrise bis jetzt mit Lebensmitteln versorgt werden. Foto: Leslie Alcantara

Zwar können die Kinder derzeit nicht im Zentrum betreut werden, aber wenigstens konnten die Familien während der Coronakrise bis jetzt mit Lebensmitteln versorgt werden. Foto: Leslie Alcantara

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