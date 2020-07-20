"Gelassenheit würde gut tun": Detlef Ruffert über die Corona-Krise

Außergewöhnliche Sitzung in ungewöhnlichen Zeiten: Detlef Ruffert (rechts) leitete die jüngste Kreistagssitzung in der Stadtallendorfer Stadthalle und nicht wie sonst in der Kreisverwaltung. Archivfoto: Mark Adel
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ZUR PERSON DETLEF RUFFERT
Detlef Ruffert kam 1943 im schlesischen Schweidnitz zur Welt und verbrachte
seine Kindheit in HerbornIm damaligen Landratsamt in Dillenburg absolvierte er in der Verwaltung seine Ausbildung, ehe er Erziehungswissenschaften an der Marburger Philipps-Universität studierte und als Diplom-Pädagoge abschloss. Von 1966 bis 1980 war er Kreisjugendpfleger im Landkreis Biedenkopf, später Marburg-Biedenkopf. Von 1980 bis 2015 arbeitete er beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation in Frankfurt (ehemals Landesfilmdienst Hessen), dessen Geschäftsführer er bis zu seinem Ausscheiden war. Seit 2006 gehört er dem Kreistag Marburg-Biedenkopf an, in der aktuellen Legislaturperiode ist er Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion, Vorsitzender des Kreistags und des Ältestenrats. Außerdem sitzt er im Gemeindeparlament seiner Heimatgemeinde Steffenberg und engagiert sich als Mitglied der Kirchensynode der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau.
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