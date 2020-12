Gemeinsam gegen Einsamkeit - Leser in Mittelhessen helfen

Lockdown, steigende Corona-Fallzahlen, Einsamkeit aufgrund von Kontaktbeschränkungen: Im Jahr der Pandemie ist die Nachfrage nach Gesprächen und Begleitungshilfen deutlich gestiegen. Foto: Gina Sanders

WETZLAR - Wird 2020 als "Jahr der Einsamkeit" in die Geschichte eingehen? Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen, Isolation und Quarantäne - Vereinzelung und Alleinsein sind das eine. Einsamkeit, dieser Schmerz und die Traurigkeit darüber, kein Gegenüber zu haben, das ist das andere. Einsamkeit grassiert verschärft in Zeiten von Corona.

Gut, dass es Menschen gibt, die etwas dagegen unternehmen! Gemeinsam. "Gemeinsam gegen Einsamkeit" - unter diesem Leitgedanken will der Verein "Helft uns helfen" Menschen und Organisationen aus der Region in diesem Jahr mit Spenden in ihrem Engagement unterstützen.

ORGANISATIONEN Im Folgenden geben wir Ihnen eine kleine und nicht vollständige Übersicht über die Organisationen, die wir Ihnen in den nächsten Wochen im Rahmen einer Serie vorstellen:

Sie sind soziale Netzwerke im besten Sinne des Wortes. Sehr analog. Sorgen für Begegnungen von Angesicht zu Angesicht, natürlich auch in diesen Zeiten unter sehr erschwerten Bedingungen. Unverzichtbar ist bei den Haupt- und Ehrenamtlichen die Fähigkeit zum Gespräch, auch mit Menschen, die sie nicht kennen. Damit können sie Kontakte knüpfen und Brücken bauen.

Dr. Uwe Röndigs, Chefredakteur

In großen Lobesreden wird sehr gern von ihnen geschwärmt als "Kitt der Gesellschaft". Das ist oft nett gemeint, trifft ihre Kompetenzen aber unzureichend. Denn sie können reden, wenn es einem anderen die Sprache verschlägt, sie können vor allem eines: zuhören und verstehen. Und ihr Engagement findet sehr oft jenseits der großen Nachrichten statt.

Genau aus diesem Grund hat der Verein "Helft uns helfen", der 2002 von den Führungskräften Ihrer Tageszeitung gegründet wurde und der jedes Jahr seine Spendenaktion mit der Darstellung eines gesellschaftlich wichtigen Themas verbindet, diese "Verbindungsmänner und -frauen" vor Ort in den Mittelpunkt gestellt.

Wer sind diese stillen Helden? Wir haben für Sie hingeschaut und von unserer Seite Kontakt aufgenommen. Sechs große Themenfelder haben wir entdecken können:

Telefonseelsorge

Natürlich ging unser erster Gedanke an die Frauen und Männer der Telefonseelsorge-Organisationen. Drei große Gruppen zwischen Marburg und Limburg haben wir in dem Gebiet unserer Leserschaft ausgemacht. Sie sorgen für einen Erstkontakt in sehr angespannten Situationen. In Zeiten der Pandemie ist das Engagement der Zuhörer unentbehrlich und wird deutlich mehr als in den vergangenen Jahren genutzt.

Trauerbegleitung

Einsamkeit mit allen Folgen wie Rückzug, Depression, großen persönlichen Belastungen und resignativer Abkehr von Lebensplänen kann aber auch von schweren Schicksalsschlägen ausgelöst sein. Sehr schnell taten sich für unsere Mitarbeiter weitere Themenfelder auf wie zum Beispiel die Trauerbegleitung.

Pflege und Krankheit

Die Pflegebegleitung oder die Besuchsdienste in Krankenhäusern und Heimen sind ein drittes wichtiges Themen- und Arbeitsfeld. Was kann hier ein ernst gemeintes "Wie geht es Ihnen?" auslösen? Und wie schwer sind dann manchmal die Antworten abzuwarten und auszuhalten. Aber: Es gibt Menschen, die dies tun.

Bürgerhilfen und Begleitung

Aber auch der Alltag kann seine Tücken haben und Menschen vereinsamen lassen. Deswegen haben sich zum Beispiel in Wetzlar und anderswo Organisationen gebildet oder auch Sozialverbände Dienste eingerichtet, die über alltägliche Aufgaben Kontakte schaffen, damit Einsamkeit gar nicht erst entsteht oder aufgefangen wird.

Ein Beispiel: So organisiert der Verein "Bürger aktiv Wetzlar" über ehrenamtliche Mitarbeit Besuchsdienste, Begleitungen bei Einkäufen oder Arztbesuchen, Menschen helfen einander im Haushalt, bei der Kinderbetreuung und lesen sich gegenseitig vor. Sehr oft stoßen wir hier auch in die Kernbereiche der Sozialverbände vor, dem Roten Kreuz, dem Caritasverband, den Maltesern oder der Awo. Auch das ist gut, weil diese Verbände Anlaufstellen für Ehrenamtliche sind, die sich engagieren wollen.

Generationenhilfen

Was den Autoren aufgefallen ist: Sehr oft wird das Alter mit Einsamkeit verbunden. Allzumal wenn bereits ein Ehepartner gestorben ist oder Familienbande sich auflösen. Gerade für und mit Senioren haben sich deshalb Initiativen gegründet, die als Nachbarschaftshilfen Kontakte herstellen, Dorfgemeinschaft leben und helfen, Zeit gemeinsam zu gestalten.

Neue Lebensmodelle über Generationen hinweg sind auch an Lahn und Dill zu finden und können gute Ideengeber für andere Orte sein. Wir berichten darüber.

Wir werden aber ebenso der Frage nachgehen, wie junge Menschen mit Einsamkeit umgehen, eine Thematik, die bislang weitgehend außer acht gelassen worden ist - mit allen Auswirkungen der digitalen Lebenswelten auf Kinder und Jugendliche - wird kontrovers diskutiert.

Psychische Probleme

Die Begleitung von Menschen mit psychischen Belastungen oder Erkrankungen ist eine ganz besondere Aufgabe, und wir wissen, dass Einsamkeit kein guter Begleiter für diese Menschen ist.

Deswegen ist es auch hilfreich, dass es hier einerseits spezielle Angebote gibt, um den Tunnel der Leere besser gemeinsam zu durchschreiten. Gut auch, dass andererseits auch durch Ansätze sozialer Inklusion Brücken zu einem Leben in integrierten Verhältnissen gebaut werden. Wir stellen Ihnen Beispiele zwischen Biedenkopf und Weilburg vor.

Auch in diesem Jahr haben gerade diese Gruppen Bedarf an vielen kleinen Beträgen für Fortbildung, Beratung und Gestaltung der Gruppenarbeit. Geholfen werden kann immer schon mit kleinen Beiträgen.

Gerade im Corona-Jahr macht die von viel mehr Menschen erlebte Kontaktarmut deutlich, wie sich Einsamkeit anfühlt und ein normales Leben beeinträchtigen kann. Dagegen kann man gemeinsam etwas tun! Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gemeinsam gelingt, diese Helfer in ihrer Arbeit zu würdigen und zu unterstützen!

Ihr Dr. Uwe Röndigs, Chefredakteur