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Mittwoch, 22.04.2020 - 15:00
3 min

Gewerbegebiet "Im Roten Stein" wächst

Die Stadt Biedenkopf ändert den Bebauungsplan und schafft so Ausdehnungsmöglichkeiten für die Firma FKM Sintertechnik.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Damit die Firma FKM Sintertechnik Möglichkeiten hat, sich auszudehnen, hat die Stadt Biedenkopf das Gewerbegebiet "Am Roten Stein" erweitert und landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen zu gewerblichen Flächen umgewidmet. Foto: Susan Abbe

Damit die Firma FKM Sintertechnik Möglichkeiten hat, sich auszudehnen, hat die Stadt Biedenkopf das Gewerbegebiet "Am Roten Stein" erweitert und landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen zu gewerblichen Flächen umgewidmet. Foto: Susan Abbe

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DAS UNTERNEHMEN

Die FKM Sintertechnik GmbH bezeichnet sich als 3D-Druck-Dienstleister-Pionier für Selektives Lasersintern und Selektives Laserschmelzen in Europa.

Wo früher Werkzeug- und Formenbau die Konstruktionsregeln bestimmten, verändere das Lasern ganze Fertigungsverfahren. Konstruktionen würden vereinfacht und Montagekosten günstiger. 3-D-Druck ist sowohl mit Kunststoff als auch mit Metall möglich.

Das Unternehmen verweist auf seine 25-jährige Praxiserfahrung und auf seinen 40 Anlagen umfassenden Maschinenpark

Aktuell stellt die Firma auch wiederverwendbare Mund-Nasen-Masken und andere Produkte im medizintechnischen Bereich her.

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Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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