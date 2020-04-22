Mittwoch, 22.04.2020 - 15:00
3 min
Gewerbegebiet "Im Roten Stein" wächst
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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DAS UNTERNEHMEN
Die FKM Sintertechnik GmbH bezeichnet sich als 3D-Druck-Dienstleister-Pionier für Selektives Lasersintern und Selektives Laserschmelzen in Europa.
Wo früher Werkzeug- und Formenbau die Konstruktionsregeln bestimmten, verändere das Lasern ganze Fertigungsverfahren. Konstruktionen würden vereinfacht und Montagekosten günstiger. 3-D-Druck ist sowohl mit Kunststoff als auch mit Metall möglich.
Das Unternehmen verweist auf seine 25-jährige Praxiserfahrung und auf seinen 40 Anlagen umfassenden Maschinenpark
Aktuell stellt die Firma auch wiederverwendbare Mund-Nasen-Masken und andere Produkte im medizintechnischen Bereich her.
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