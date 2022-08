Gewinnen Sie Karten für Marshall & Alexander

Das Gesangsduo Marshall & Alexander geht nach über 20 Jahren endgültig getrennte Wege. Am 20. Oktober gibt es ein Abschiedskonzert in Marburg. Foto: Steven Haberland

MARBURG - Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es das Gesangsduo Marshall & Alexander. In ihren Liveshows und CD-Produktionen haben Marc Marshall und Jay Alexander ein breites musikalisches Repertoire abgedeckt - von der Klassik, über Schlager bis hin zu Pop und sakraler Musik. Nach mehreren Tausend Auftritten und unzähligen TV-Shows wollen sich beide Künstler nun ihrer Solo-Karriere widmen.

Auf seiner Abschiedstournee unter dem Motto "Wir sagen Danke & Adieu!" gibt das Duo am Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr auch ein Konzert im Marburger Erwin-Piscator-Haus. Diese Zeitung verlost zwei Mal zwei Karten für das Event. Wer die Karten gewinnen will, muss dafür nur heute (Donnerstag, 25. August) in der Zeit von 11 bis 11.10 Uhr unter der Telefonnummer 0 64 62-93 97 16 anrufen.

Die ersten zwei Anrufer, die das Glück haben, eine freie Leitung zu erwischen, gewinnen jeweils zwei Karten.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung Ihrer Daten, die Sie uns dazu zur Verfügung stellen, für die Aktion durch uns bereit und erlauben uns deren Weitergabe an den Stifter des Preises im Gewinnfall. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer kein Glück bei unserer Verlosung hat, bekommt Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder auf www.reservix.de und www.eventim.de.