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Mittwoch, 22.07.2020 - 19:00
2 min

Gießen: Viel mehr als Uni und UKGM

Im Rahmen unserer Serie "Zu Besuch bei Nachbarn" hat ein Reporter aus dem Hinterland diesmal Gießen genauer angeschaut.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
Beliebte Ausflugsziele in der Universitätsstadt Gießen sind das Alte Schloss, der Alte Botanische Garten und der Alte Friedhof. Seltenheitswert hat das Gießkannenmuseum. Wer durch die Innenstadt flaniert, trifft dort auf die "Drei Schwätzer" und das "Elefantenklo". Fotos: Gießen Marketing

Beliebte Ausflugsziele in der Universitätsstadt Gießen sind das Alte Schloss, der Alte Botanische Garten und der Alte Friedhof. Seltenheitswert hat das Gießkannenmuseum. Wer durch die Innenstadt flaniert, trifft dort auf die "Drei Schwätzer" und das "Elefantenklo". Fotos: Gießen Marketing

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