Glasfaser bis ins kleinste Dorf

Glasfaser bis in jedes Haus - das ist das Ziel der Breitband GmbH und der Kommunen in Marburg-Biedenkopf. Mit im Boot ist das Unternehmen Deutsche Glasfaser. Es fragt derzeit im Rahmen der Vorvermarktung in mehreren Hinterlandkommunen ab, wie viele Bürger Interesse am Glasfaser-Anschluss haben. In Biedenkopf soll die Vorvermarktung im dritten Quartal beginnen. Foto: Susan Abbe