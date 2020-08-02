Sonntag, 02.08.2020 - 19:40
5 min
Glückstrainerin Ursula Cyriax sagt: "Glück ist Arbeit"
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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ÜBUNG AUF DER SUCHE NACH DEM GLÜCK
Glückstrainerin Ursula Cyriax beschreibt eine einfache Übung, die dabei helfen könne, glücklicher zu leben: "Man übt Dankbarkeit. Jeden Abend drei bis vier Minuten hinsetzen und einfach aufschreiben, wofür man an diesem Tag dankbar ist - und zwar in fünf Punkten: Familie und Freunde, Arbeit oder Ausbildung, Alltag (mit dem, was uns selbstverständlich erscheint), Natur sowie allgemein schöne Momente, die einem einfallen."
Wer das einige Wochen beherzige, fühle sich spürbar glücklicher.
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