Glückstrainerin Ursula Cyriax sagt: "Glück ist Arbeit"

Glückstrainerin Ursula Cyriax beschreibt eine einfache Übung, die dabei helfen könne, glücklicher zu leben: "Man übt Dankbarkeit. Jeden Abend drei bis vier Minuten hinsetzen und einfach aufschreiben, wofür man an diesem Tag dankbar ist - und zwar in fünf Punkten: Familie und Freunde, Arbeit oder Ausbildung, Alltag (mit dem, was uns selbstverständlich erscheint), Natur sowie allgemein schöne Momente, die einem einfallen."

Wer das einige Wochen beherzige, fühle sich spürbar glücklicher.