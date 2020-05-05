Dienstag, 05.05.2020 - 11:49
2 min
Goethe, Tischbein und die Öfen
Von Karl-Hermann Völker
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DAS BUCH
Das Büchlein "Der Schwäne Fürsten" über die Tischbein-Öfen von Helmut Burger wurde mit Unterstützung der Viessmann Werke gedruckt und wird kostenlos abgegeben. Sobald die Museen in Frankenberg und Haina wieder öffnen, soll es dort ausliegen.
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