Goldenes Kronenkreuz der Diakonie für Martin Delong

Martin Delong (Mitte) wurde von Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott und Vorstand Ulrich Kling-Böhm geehrt.

BIEDENKOPF/MARBURG - In einer Feierstunde haben Ulrich Kling-Böhm, Vorstand des St. Elisabeth-Vereins, und Sonja Ott, Geschäftsbereichsleitung im Regionalzentrum Biedenkopf, Martin Delong für sein langjähriges Engagement im Verein geehrt.

Der Diplom-Sozialarbeiter Martin Delong begann am 1. Oktober 1996 seinen Dienst im "Betreuten Wohnen" in Marburg. Zunächst vom Büro im Pilgrimstein und später von der Gutenbergstraße aus betreute Delong Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Als 2002 das Regionalzentrum des Vereins in Biedenkopf an den Start ging, gestaltete Delong von Anfang an den Aufbau der Ambulanten Hilfe in der Region Biedenkopf-Dillenburg mit.

Bereichsleiter für das Regionalteam Biedenkopf

Derzeit ist er als Bereichsleiter für das Regionalteam Biedenkopf tätig, zu dem unter anderem die Ambulanten Familienhilfen, die Mobile Jugendarbeit sowie die Schulsozialarbeit gehört.

Für 25 Jahre im diakonischen Dienst erhielt Martin Delong das goldene Kronenkreuz der Diakonie.