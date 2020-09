Grenzgangs-Komitee liegt beim Deutschen Engagementpreis gut im Rennen

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement von Menschen.

Mehr als 700 Wettbewerbe und Preise gibt es in Deutschland für freiwilliges Engagement. Sie können ihre Preisträger für den Deutschen Engagementpreis nominieren. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern.

Einer dieser 700 Engagementpreise in Deutschland ist der Ehrenamtspreis der Stadt Biedenkopf. Wer ihn gewinnt, den kann die Stadt im Anschluss auch für den Deutschen Engagementpreis nominieren. 2019 ging der Biedenkopfer Ehrenamtspreis unter anderen an das Grenzgangs-Komitee und an Harald ScharfIm Anschluss hat die Stadt die beiden Preisträger für den Deutschen Engagementpreis nominiert.