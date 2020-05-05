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Dienstag, 05.05.2020 - 18:00
3 min

Händlern fehlt die Laufkundschaft

Die Kunden kaufen jetzt gezielt ein. Geschäftsleute im Kreis Marburg-Biedenkopf berichten, wie sie in der Corona-Krise das Einkaufsverhalten nach der Wiedereröffnung erleben.

Von Sascha Valentin
Keinen Grund zum Klagen hat derzeit die Parfümerie Preisig. Nachdem das Geschäft wieder öffnen darf, kommen auch die Kunden wieder. "Wir haben viel Betrieb", erzählt Lena Preisig. Foto: Sascha Valentin

Keinen Grund zum Klagen hat derzeit die Parfümerie Preisig. Nachdem das Geschäft wieder öffnen darf, kommen auch die Kunden wieder. "Wir haben viel Betrieb", erzählt Lena Preisig. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Keinen Grund zum Klagen hat derzeit die Parfümerie Preisig. Nachdem das Geschäft wieder öffnen darf, kommen auch die Kunden wieder. "Wir haben viel Betrieb", erzählt Lena Preisig. Foto: Sascha Valentin

Keinen Grund zum Klagen hat derzeit die Parfümerie Preisig. Nachdem das Geschäft wieder öffnen darf, kommen auch die Kunden wieder. "Wir haben viel Betrieb", erzählt Lena Preisig. Foto: Sascha Valentin

Die Kundschaft ist zurückhaltend, ist die Erfahrung von Klaus Baumann vom Modehaus Baumann nach der Wiedereröffnung. Nur vereinzelt kommen Kunden ins Geschäft. Foto: Sascha Valentin

Die Kundschaft ist zurückhaltend, ist die Erfahrung von Klaus Baumann vom Modehaus Baumann nach der Wiedereröffnung. Nur vereinzelt kommen Kunden ins Geschäft. Foto: Sascha Valentin

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