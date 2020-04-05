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Sonntag, 05.04.2020 - 17:00
5 min

Handwerker im Hinterland spüren die Corona-Krise

Die Handwerker im Hinterland spüren die Corona-Krise unterschiedlich stark. Arbeiten im Innenbereich leiden unter dem Kontaktverbot besonders.

Von Sascha Valentin
Homeoffice geht nicht in jedem Beruf: In manchen Handwerksbetrieben müssen die Mitarbeiter im Büro auf engstem Raum arbeiten. Aber auch hier gilt der Mindestabstand. Helfen kann dann eine durchsichtige Trennwand, wie sie bei Cortina in Wolfgruben angebracht ist. Foto: Sascha Valentin

Homeoffice geht nicht in jedem Beruf: In manchen Handwerksbetrieben müssen die Mitarbeiter im Büro auf engstem Raum arbeiten. Aber auch hier gilt der Mindestabstand. Helfen kann dann eine durchsichtige Trennwand, wie sie bei Cortina in Wolfgruben angebracht ist. Foto: Sascha Valentin

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