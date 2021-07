Hanfplantage in Biedenkopf

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Die Marburger Kriminalpolizei hat in einem Biedenkopfer Stadtteil eine Hanfplantage mit knapp 60 Pflanzen entdeckt. Nach Angaben von Pressesprecher Martin Ahlich stellten die Beamten im Keller eines Hauses zudem circa 300 Gramm bereits getrocknetes Marihuana sicher. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei hatte die Kripo am Dienstag, 6. Juli, einen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Die Staatsanwaltschaft Marburg ihn aufgrund von Erkenntnissen im Zusammenhang mit länger andauernden Ermittlungen gegen einen polizeibekannten 37-Jährigen beantragt. Neben der Hanfplantage im Keller des Hauses und dem Marihuana in der Wohnung stellten die Ermittler typisches Verpackungsmaterial und noch eine kleine Menge Amphetamine, eine Luftdruckwaffe und Datenträger sicher. Der tatverdächtige, polizeibekannte 37 Jahre alte Mann schweigt zu sämtlichen Vorwürfen. Gegen ihn lagen keine ausreichenden Haftgründe vor.