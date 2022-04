"Haus des Lebens": Eine Ära endet, eine neue beginnt

Zur "Haus des Lebens" gGmbH gehören drei Seniorenzentren - in Herborn, in Driedorf und am Aartalsee. Dazu kommt eine besondere Wohnform für psychisch kranke Menschen in Herborn. An den drei Standorten arbeiten rund 400 BeschäftigteIm Biedenkopfer Stadtteil Wallau soll ein Pflegeheim mit 75 Plätzen entstehen.

Das Seniorenzentrum am Aartalsee umfasst für vollstationäre Pflege 102 Plätze, das Seniorenzentrum in Herborn 89 und das in Driedorf 83In Bischoffen und Herborn gibt es je acht Tagespflegeplätze, in Driedorf vier.

Die besondere Wohnform für psychisch kranke Menschen in Herborn umfasst 37 Plätze und ein ambulantes, betreutes Wohnen mit zehn Einheiten.