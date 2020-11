Heimische Wirtschaft setzt Schwerpunkte für 2021

Shopping in der Stadt war gestern: Die IHK befürchtet, dass die Kunden auch nach der Pandemie wegbleiben werden. Symbolfoto: dpa

BIEDENKOPF/WETZLAR/DILLENBURG - Fachkräftenachwuchs, Öffentlichkeitsarbeit und Klimaschutz lauten die Hauptthemen, mit denen sich die Wirtschaft an Lahn und Dill im kommenden Jahr vorrangig beschäftigen will. Das haben die 35 gewählten anwesenden Vertreter der heimischen Wirtschaft auf ihrer jüngsten Vollversammlung, die coronabedingt virtuell stattgefunden hatte, einstimmig entschieden.

Im vergangenen Jahr sei - trotz Corona - für den Kammerbezirk der IHK Lahn-Dill viel bewegt worden, erklärte Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe in seinem Rückblick vor dem regionalen Wirtschaftsparlament. So könne der Lückenschluss der A 49, für den sich die Kammer starkgemacht hatte, endlich vollzogen werden. Die Autobahn verbessere die Infrastruktur im Hinterland und ermögliche eine Anbindung des mittelhessischen an den nordhessischen Wirtschaftsraum. Auch dass die Ortsumgehung Frohnhausen-Wissenbach endlich geplant werden könne, und der Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung Eckelshausen an der B 62 noch für dieses Jahr erwartet werde, seien Erfolge der langjährigen Arbeit der IHK Lahn-Dill.

Der fortgeschrittene Stand des Breitbandausbaus im Kammerbezirk sei auch auf das Engagement der IHK zurückzuführen. In 2021 werden besonders die Gewerbegebiete in den Fokus genommen. "Wir werden den Ausbau fortsetzen, bis jede Immobilie mit Glasfaser versorgt ist. Das ist für eine moderne Region unabdinglich", sagt der Hauptgeschäftsführer, der in der Steuerungsgruppe die Interessen der heimischen Wirtschaft, einschließlich des Handwerks, vertritt. Gepunktet habe die IHK 2020 auch beim Thema Umwelt, so Loewe weiter. Die Umweltallianz sei vom Land Hessen auf Betreiben der IHKs reaktiviert worden, "da sind wir ab diesem Jahr federführend als Geschäftsstelle in Hessen tätig".

Angesichts der Corona-Krise und des zweiten Lockdowns in 2020 warb der Präsident der IHK Lahn-Dill, Eberhard Flammer, für Zuversicht: "Unser Zusammenhalt ist jetzt wichtiger denn je." Er zeigte sich "beeindruckt" von den "steilen Herausforderungen, vor denen Teile der heimischen Wirtschaft stehen". So verglich der neue Vorsitzende des Industrieausschusses der Kammer, Felix Heusler, die Lage in der Industrie mit einer Achterbahnfahrt. Der Geschäftsführer der Isabellenhütte in Dillenburg beobachtet mit Sorge den teilweise dramatischen Auftragsrückgang in etablierten Industriebranchen wie Automotive, Metallerzeugung, Luftfahrt und chemischer Industrie. Dies lasse befürchten, "dass wir erst vor einer Phase der Marktbereinigung stehen".

Erhöhte Insolvenz-Anzahl nicht auszuschließen

Dass die meisten Unternehmen der heimischen Wirtschaft noch sehr gut mit Liquidität versorgt seien - diese Einschätzung teilte Klaus Königs, Sprecher des Vorstands der VR Bank Lahn-Dill. "Das liegt zum Teil sicher an der guten Eigenkapitalsituation, aber auch an den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen", so der Banker, der auch stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss Kreditwesen für die IHK Lahn-Dill ist. Trotz aller Hilfspakete sieht er auch, dass eine erhöhte Anzahl von Insolvenzen nicht auszuschließen ist: "Wenn die regulatorischen Erleichterungen wie zum Beispiel die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ausgelaufen sind, wird es zu Marktbereinigungen kommen", so Königs im Gespräch mit der Kammer.

Bernd Feige von der C+P Bildung GmbH macht Sorge, dass das Ausbildungsplatzangebot durch die Krise zurückgegangen ist. Auch die Bewerbersituation für Umschulungen sei unbefriedigend. Ansonsten sieht der Ausbildungsdienstleister im Moment noch eine recht gute wirtschaftliche Situation. Positiv und sehr wichtig für Weiterbildungsanbieter sei, dass viele Leistungen wie Weiterbildungsmaßnahmen auch online durchgeführt werden können. Für Bildungsanbieter gebe es zudem Fördermöglichkeiten.

Für den Einzelhandel zeichnete Ernest Schlösser vom Handelsausschuss ein zweigeteiltes Bild: "Im ländlich orientierten Handel ist von der Krise weniger zu spüren", so der Inhaber des Driedorfer Fachgeschäftes "Das Maßband". Als "Katastrophe" bezeichnete Schlösser jedoch die Situation des Einzelhandels im städtischen Bereich. "Die Kunden kommen nicht mehr in die Stadt, und es ist nicht absehbar, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändert", so Schlösser. Er sieht die Gefahr, dass Menschen in Zukunft die Städte meiden, "weil sie gelernt haben, woanders einzukaufen". Einige Händler würden die Corona-Krise deshalb nicht überleben. Für viele sei die einzige Chance die Aufnahme von neuen Schulden. Doch das sei "kontraproduktiv". Schlösser: "Wir brauchen stattdessen ein Programm, um die Kunden zu motivieren, wieder in die Innenstädte zu kommen."