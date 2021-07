Heizungsbauern fehlt das Material

Ehrung in der Innung für Sanitär und Heizungstechnik (von links): Vorstandsmitglied Hans Peter Debus (Wommelshausen), der stellvertretende Obermeister Torsten Weiler (Hommertshausen), Vorstandsmitglied Herbert Nord (Gladenbach) und Obermeister Winfried Platt (Kombach). Foto: Frank Interthal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Das Stichwort Materialknappheit ist in aller Munde. Auch die Biedenkopfer Innung für Sanitär- und Heizungstechnik bildet da keine Ausnahme, wie im Bericht von Obermeister Winfried Platt deutlich wurde.

Das Frühjahr habe mit den normalen Installationsarbeiten und den für die Jahreszeit üblichen plötzlichen Einsätzen begonnen, um funktionsuntüchtige Heizungen wieder zu reparieren. Profitiert hätten die Mitgliedsbetriebe sicherlich auch von der Förderung für Heizungssanierungen, meinte Platt. Denn wer seine alte Ölheizung durch eine neue Heizungsanlage mit alternativen Energien ersetzt, könne mit bis zu 45 Prozent Zuschuss rechnen. "Auch die dann immer mehr in das Bewusstsein der Bürger gedrungene Pandemie mit weiterführenden Einschränkungen für das öffentliche Leben konnte die gute Konjunktur nicht gefährden, die uns bis heute auch noch erhalten geblieben ist", resümierte der Obermeister.

Nicht die Auftragslage ist laut Platt momentan das Problem der Betriebe, sondern die Materialknappheit. "Ausdehnungsgefäße, eigentlich ein Massenartikel, sind schon seit etlichen Wochen nahezu ausverkauft", nannte Winfried Platt ein Beispiel. Nachschub komme nur in Mengen, die nicht ausreichen würden. Darüber hinaus würden oftmals wesentliche Komponenten einer Heizungsanlage fehlen. Platt: "So wie ich hörte, sind Pelletheizkessel für dieses Jahr bei einigen Herstellern ausverkauft." Die gute Konjunktur und die Materialknappheit gingen mit "saftigen Preisaufschlägen" einher. "Wohl dem, der keine längerfristigen Aufträge abzuarbeiten hat!" Er ermunterte die Mitglieder der Innung, in solchen Fällen, mit dem Auftraggeber eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten.

Derzeit gehören der Innung 19 Betriebe an. Acht junge Leute sind in Ausbildung. "Das ist, so finde ich, eine stattliche Zahl für solch eine kleinen Innung", unterstrich Winfried Platt.

Jugendliche für das

Handwerk gewinnen

An die Jugendlichen richtete der den Appell, auch ein Auge auf die Handwerksbetriebe zu werfen bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz. "Gerade das Handwerk bietet vielfältige Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung mit besten Verdienstmöglichkeiten und geregelten Arbeitszeiten", sagte der Obermeister.

Folgende Ehrungen standen an: Florian Schwarz (Lixfeld: Handwerksmeister; Herbert Nord (Gladenbach): 50. Betriebsjubiläum; Romen Ortmüller (Weidenhausen): 25. Betriebsjubiläum; Reinhold Riek (Bottenhorn): 25. Betriebsjubiläum; Firma Nassauer (Friedensdorf): 90. Betriebsjubiläum.