Heizungstechniker stehen vor großen Herausforderungen

Winfried Platt (v.l.) überreicht bei der Jahreshauptversammlung Urkunden an Torsten Weiler für sein 25-jähriges Meisterjubiläum und 25-jähriges Betriebsjubiläum, an Jungmeister Christian Burk, an Rolf Heck von Elektro-Heck in Sinkershausen zum 50-jährigen Betriebsjubiläum und an Friedrich-Wilhelm Schäfer zum 50-jährigen Meisterjubiläum. (© Kreishandwerkerschaft Biedenkopf)