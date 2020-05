"Helft uns helfen": Leser unterstützen Umweltbildung

42.000 Euro sind für die Aktion "Helft und helfen" zusammengekommen. Archivfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/BIEDENKOPF/WEILBURG - "Wir freuen uns sehr. So ist der Fortbestand unserer Gruppe gesichert!" Dankesschreiben wie dieses haben die Chefredaktion dieser Zeitung jetzt mehrfach erreicht. Was zeigt: Die Aktion "Helft uns helfen" hat ihr Ziel erreicht. Mit 42.000 Euro geben Ihre Spenden, liebe Leserinnen und Leser, wieder wichtige Impulse, damit Umweltbildung in Mittelhessen fortgeführt und ausgebaut werden kann.

Seit 2002 lenkt der Verein "Helft uns helfen", bestehend aus der Geschäftsführung und aus Führungskräften dieser Zeitung, den Blick auf ein gesellschaftlich förderungswürdiges Anliegen, das publizistisch begleitet wird.

In diesem Jahr ging es konkret um Naturschutzarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Förderung und Berichterstattung bezieht sich auf Organisationen im Lahn-Dill-Kreis, im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Landkreis Limburg-Weilburg. In den Berichten spiegeln sich zahlreiche gute Beispiele vor allem ehrenamtlichen Engagements wider, die einer nachfolgenden Generation ein Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein vermitteln will - gesammelt sind die Beiträge unter mittelhessen.de

Umweltministerin Priska Hinz aus Herborn war Schirmherrin der diesjährigen Aktion. "Viele Menschen sorgen sich um das Wohl unserer Tiere und Pflanzen, unserer Gewässer und unserer Naturlandschaft. Und es werden jedes Jahr mehr, das zeigen besonders eindrücklich die Demonstrationen von "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz", schreibt Hinz. Das Wissen um unsere Umwelt und ihre Bedeutung für den Menschen sei erstaunlich groß. Das Problem aber: Zu wenige Menschen handelten auch danach. "Und dafür brauchen wir genau solche Umweltbildungsprojekte, wie Sie sie durchführen", bedankte sich die Ministerin jetzt schriftlich - wegen Corona - bei den Organisationen. Mit der großen Vielfalt an Themen hätten sie gezeigt, dass Umweltschutz viele Facetten hat.

Hinz: Gruppen haben schon viel bewegt

Besonders freue es sie, dass keines der Projekte eine "Eintagsfliege" sei, sondern dass "Sie sich alle schon lange engagieren und viel bewegt haben". Mittlerweile haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den "Helft-uns-helfen"-Aktionen mehr als eine Million Euro an Spenden zusammengelegt - als Hilfe aus der Region für die Region. Die Themen waren in den vergangenen 18 Jahren so vielfältig wie die Problemstellungen, die gemeinsam bewältigt werden müssen.

Stellvertretend für alle Organisationen bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr großzügiges Engagement,

Dr. Uwe Röndigs

Chefredakteur