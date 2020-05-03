Sonntag, 03.05.2020 - 18:00
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"Hilastones"-Trend erobert das Hinterland
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SO IST DER TREND ENTSTANDEN
2015 entstand in den USA die Idee der "Happy Stones" beziehungsweise "painted rocks": Meist handgroße Steine werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt, um anderen Menschen, die die Steine finden, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Schnell breitete sich dieser Trend auch in Europa aus.
Die bemalten Steine waren zunächst vor allem im Norden Deutschlands als "Küstensteine" verbreitet, haben nun den Weg ins Hinterland gefunden.
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