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Sonntag, 03.05.2020 - 18:00
4 min

"Hilastones"-Trend erobert das Hinterland

Seit einiger Zeit sind sie überall im Hinterland zu finden: liebevoll bemalte bunte Steine mit dem Schriftzug "Hilastones". Franziska Theis spricht über die kuriosen Fundstücke ...

Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

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Fotos
Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

Die "Hilastones" werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt. Fotos: Chistina Müller

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SO IST DER TREND ENTSTANDEN

2015 entstand in den USA die Idee der "Happy Stones" beziehungsweise "painted rocks": Meist handgroße Steine werden liebevoll bemalt und anschließend an Plätzen in Stadt und Natur ausgelegt, um anderen Menschen, die die Steine finden, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Schnell breitete sich dieser Trend auch in Europa aus.

Die bemalten Steine waren zunächst vor allem im Norden Deutschlands als "Küstensteine" verbreitet, haben nun den Weg ins Hinterland gefunden.

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