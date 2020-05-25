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Montag, 25.05.2020 - 17:00
3 min

Hilfe aus Biedenkopf für den "Harten Hund" Ralf Seeger

Ein Auto für den "harten Hund": Familie Günther und Sabine Busch aus Biedenkopf unterstützen Schauspieler und Tierschützer Ralf Seeger.

Von Sascha Valentin
Der prominente Tierschützer Ralf Seeger (r.) verstaut die Futterladung in dem neuen Transporter, den Walter Günther ihm gespendet hat. Foto: Sascha Valentin

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