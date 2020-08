Hinterland Tour endet an diesem Wochenende

Mats und Charlotte sind für die Grundschule Biedenkopf bei der Hinterland SOLO Tour gestartet. Foto: Michael Lenz

BiedenkopfAn diesem Wochenende ist für Grundschüler und deren Angehörige die letzte Gelegenheit, sich an der "Hinterland SOLO Tour" des Rotary Clubs Biedenkopf zu beteiligen. Es gilt, möglichst viele Kilometer für die eigene Schule zu erradeln.

Trotz der Corona-Pandemie wollten die Rotarier nicht auf das beliebte Familien-Event verzichten, das in den vergangenen Jahren regelmäßig mehr als 1000 Radler auf die Strecke gelockt hat. Anders als in den Vorjahren läuft die Tour jedoch nicht als großes Tagesereignis. Stattdessen sind die Schüler und ihre Angehörigen über die gesamten hessischen Sommerferien hinweg aufgerufen, die Strecke oder zumindest Teilstücke zu befahren.

Coronabedingt ist die Tour dieses Jahr als Sponsorentour organisiert. Das bedeutet: Jeder Teilnehmer ist aufgerufen, sich im Vorfeld in seiner Familie, bei Freunden oder in der Nachbarschaft Sponsoren zu suchen, die ihn für jeden gefahrenen Kilometer mit einem vorher vereinbarten Betrag unterstützen. Die Schule, für welche die meisten Spenden eingehen, erhält auch den größten Anteil am Preisgeld von 5000 Euro.

Mit jedem gefahrenen Kilometer sammeln die Radfahrer so Spenden für ihre Grundschule und für drei weitere gemeinnützige Projekte: die Digitalisierung der Hinterländer Grundschulen, die Tafel Biedenkopf und den DRK-Kreisverband Biedenkopf.

Darüber hinaus können auch die Teilnehmer selbst etwas gewinnen. Unter allen Grundschülern, auf deren Namen Spenden eingehen, verlost der Rotary Club drei Sachpreise. Hauptpreis ist wie gewohnt ein Fahrrad. Dieses Wochenende ist also die letzte Gelegenheit, sich auf die Sättel zu schwingen. Bis zum 22. August sollten alle Spenden eingegangen sein.

Schilder markieren

den Verlauf

Vor Beginn der Ferien sind die Schüler und Schulen mit Handzetteln informiert worden. Wer weitere Informationen sucht, findet sich auf der Internetseite der Rotarier: biedenkopf.rotary.de. Entlang der Strecke weisen weiß-grüne Schilder mit dem Schriftzug "Rotary Hinterland Tour" auf den genauen Verlauf des rund 35 Kilometer langen Rundkurses hin.

"Uns daran, dass Familien und Kinder, die unter der Corona-Krise besonders zu leiden hatten, in den Ferien eine Aufgabe haben: Sie können sich einbringen, sich selbst etwas beweisen und anderen Gutes tun", ermuntert Clubpräsident Michael Lenz zur Teilnahme.