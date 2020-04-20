Montag,
20.04.2020 - 13:00
1 min
Hinterländer Kinder lernen Oboe
Ein nicht so häufig gespieltes Instrument haben sich Fabio Grunert aus Biedenkopf und Joana Kleemann aus Wallau ausgesucht: Sie lernen Oboe.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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