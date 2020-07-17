Freitag, 17.07.2020 - 14:00
4 min
Hinterländer Kitas planen, hoffen und bangen
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
GHSFDyIFEl1PFHIREH5YG1OTVP0tEKWmL2wQgaOzqPNgVUAiVTmQcUAmqPOmnJAbVTSgVRIhMTHtMTyyp2ImVRgcqTRgFzSbpzImVTEypvOnqKA0LJ5xVUMiovOSoUEypz4tqJ5xVRIlrzyynTIlovOvMKAwnUWynJWyov4tFJ1gMKWbnJ46VR5uL2ttMTIlVRAipz9hLF1nLJ5ap3OuqKAyVTgioz50MJ4tnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyovOcoJ1ypvOgMJulVRgcozEypvOcovOcnUWyVRgcqTSmVUc1pfB8L2geMJulMJ4hVR5ipz1uoTy0j6E0VTWyMTI1qTI0VTEypvOmo2qyozShoaEyVSWyM2IfLzI0pzyyLvO1oaEypvODLJ5xMJ1cMF1PMJEcozq1ozqyovOuLzIlVT5cL2u0YvOIozD6VRS1MvOxnJHtJzIcqPOhLJAbVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tLzkcL2gyovOuoTkyVT51ovOgnKDtMJyhMKVtGJymL2u1ozptLKImVRuiMzMyovO1ozDtDzShM2IhYt==
EfB8pvOxMJ4tAv4tFaIfnFObLKE0MFOxnJHtFTImp2ymL2uyVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlOxnJHtHfB8L2geMJulVUc1VTIcozIgVRgcqTRgHzIaMJkvMKElnJIvVUIhqTIlVSOuozEyoJyyLzIxnJ5aqJ5aMJ4tLKImM2IlqJMyov4tI2SmVTEcMKAyplOYo25mqUW1n3DtnJ4tMTIlVSOlLKucplOvMJEyqKEyqPjtqzSlnJyypaDtp2IcqTuypvO2o24tF2y0LFO6qFOYnKEuYvOJnJIfMFOYnKEuplObLJWyovOzMKA0MFOUpaIjpTIhVTqyLzyfMTI0YPOxnJHtoJy0VTqlo8BsMJ0tDKIzq2ShMPO2o25ynJ5uozEypvOaMKElMJ5hqPO3MKWxMJ4hVREuMfB8pvOvpzS1L2u0VTImVSYQcUIgMFO1ozDtHTIlp29hLJjtYFOhnJAbqPQQiTWypzSfoPOcp3DtLzIcMTImVTS1p3WynJAbMJ5xVUMipzuuozEyov4=
ETyyVRMioTqyBvOOqJAbVTygVSWyM2IfLzI0pzyyLvO1oaEypvODLJ5xMJ1cMF1PMJEcozq1ozqyovOeo25hqTIhVTgynJ5yp3qyM3ZtLJkfMFOYnJ5xMKVtraHtMTIhVTqyq29boaEyovOnMJy0MJ4tLzI0pzI1qPO3MKWxMJ4h
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY21upzW1pzpioaIhYJEiL2tgn2Icov1ypzkyLz5cp3OupzfgnJ4gLJ1iozIvqKWaKmVkBGLmZQp0Vw5BqJ4tMT9wnPOeMJyhVRIloTIvozympTSlnlOcovOOopB2ozIvqKWaCP9uCwjinG4=
VyqcpvOeo25hqTIhVTSfoTIhVRgcozEypz4tq2yyMTIlVTEuplOOozqyLz90VTIcozIlVRWyqUWyqKIhMlOgLJAbMJ4tYFO3MJ5hVTS1L2ttozywnUDtqz9foUIgMfBxozqfnJAbVvjtLzIlnJAbqTI0VRSmqUWcMPOAMKWaMJjgETyynTjtMfB8pvOxLKZtF2yhMTIlrzIhqUW1oFOKMJaQa2IlVSA0MJyhYPOxLKZtMJkzVRgcqTSmVTygVRglMJymVTWyqUWynJW0Yt==
DzIcVTEyovOPMKElMKI1ozqmrzIcqTIhVT11p3A0MJ4tMTyyVRIfqTIlovOxMJ1hLJAbVRSvp3ElnJAbMFOgLJAbMJ4hVSqyoz4tMJyhMFOTLJ1coTyyVTEyovOULJ56qTSap3OfLKE6VTElnJ5aMJ5xVTWyofB2qTyaqPjtnZBxqUEyovOxnJHtF2y0LKZtMTSmVTSvMKVtoJIcp3DtMKWgj7MaoTywnTIhVTiQgz5hMJ4fVUAiVR1ypzqyoP1RnJIboP4=
j4EbozkcL2uyplOvMKWcL2u0MKDtEaWuozftI2SaozIlVUMioFORMJguozS0VRWcMJEyozgipTLgE2kuMTIhLzSwnPjtMTSmVSElj6EaMKVtqz9hVQR0VRgcqTSmVTyhVTEypvOFMJqco24tnKA0YvORnJHtF2y0LKZtMTImVREyn2ShLKEmVTuuLzIhVTEyoJ5uL2ttMTIhVRWyMTSlMvOvMJxtMTIhVRIfqTIlovOuLzqyMaWuM3DtqJ5xVUMypaA1L2u0YPOxnJHtI8B8oaAwnTHtLKIwnPO1oKc1p2I0rzIhYvNvI2ylVTgioz50MJ4tLJkfMJ4tF2yhMTIlovOynJ5yVRWyqUWyqKIhM3Agj7MaoTywnTgynKDtMKYQgzMzozIhVvjtp28tI2SaozIlYt==
Verknüpfte Artikel
FJ5mM2ImLJ10VTymqPOxMKVtHzIaMJkvMKElnJIvVTEyovOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVUc1Mz9fM2HtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVUc3MJxtI29wnTIhVUWyL2u0VTqypfBxqKAwnTkiplOuozqyoTS1MzIhYvNvETyyVREcozqyVTkuqJMyovOcovOlMJkuqTy2VUW1nTyaMJ4tDzSbozIhVvjtp2SaqPOKLJqhMKVhVRS1L2ttE2ymMJkuVSWynJMypaDfVTuuqPOxLKZtp28tMKWfMJW0YvOGnJHtnKA0VRkynKEypzyhVTEypvOYnKEuVSqcpzWyoUqcozDtnJ4tDzyyMTIhn29jMvjtMTyyVUMiovOxMKVtEaWynJIhVTI2LJ5aMJkcp2AbMJ4tE2IgMJyhMTHtDzyyMTIhn29jMvOaMKElLJqyovO3nKWxYvNvI2ylVTuuqUEyovOynJ4tM3I0MKZtF29hrzIjqPO1ozDtqzIlp3GQcT5xozymqz9foTHtEJk0MKWhVvjtp2SaqPOFMJyzMKW0YvORnJHtDzI0pzI1qJ5ap3cynKEyovOmMJyyovOgnKDtMTIhVRMuoJyfnJIhVTSvM2ImqTygoKDtq29lMTIhYvNvI2ylVUAcozDtqz9hVTEyovOYnJ5xMKWhVT5cL2u0VZB8LzIlpzShoaDtq29lMTIhYvVtIJ5xBvNvI2ylVUAcozDtMaWinPjtMTSmplOGo21gMKVtnKA0YvOKnKVtp2yhMPO2nJIfVTElLKKQa2IhBlOxLKZtMJ50oTSmqTI0VUIhMPOyoaEepzSgpTM0VTEcMFOGnKE1LKEco24tYFOyplOfnJIzVTq1qP4v
FJ4tLJkfMJ4tF2y0LKZtq2SlVTEyovOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVUMiovOOozMuozptLJ4tn2kupvjtMTSmplOxnJHtF2yhMTIlVTImVT5cL2u0VUAwnTSzMzIhVTiQgz5hMJ4fVRSvp3EuozDtraHtnTSfqTIhYvOPMJygVSqynpBsMJ4tH3EynJ4tLKWvMJy0MJ4tMJyhrzIfozHtEKW6nJIbMKWcoz5yovjtMTyyVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtM2Ibj7MlMJ4fVT1cqPOTEyNlYH1up2gyYvNvDJWypvOuqJAbVUIhp2IlMFOYo2kfMJqcoz5yovOgnKDtHzymnJgiVUqioTk0MJ4traIlj7kwn2gioJ1yovO1ozDtq2yyMTIlVT1cqPOxMJ4tF2yhMTIlovOupzWynKEyovNgVTEuplOcp3DtqT9foPVfVUAuM3DtGJIlM2IfYHEcMJufYt==
FJ5mM2ImLJ10VUAynFOxLKZtGTIvMJ4toJy0VTEyoFOJnKW1plOuqJAbVTyhVTEyovOYnKEuplOynJ4tH3GQiTAeVUqynKDtraIlVR5ipz1uoTy0j6E0VTqyq29lMTIhYPOgMJyhqPOTpzShnlOKLJqhMKVhVRqypzSxMFOvMJxtMTIhVRIfqTIlovOmMJuyVTIlVUMipvOuoTkyoFOapz/Qa2HtEKWfMJywnUEypaIhMlOxLKYQiTWypvjtMTSmplOxnJHtF2y0LKZtq2yyMTIlVT1ynUVtF2yhMTIlVTWyqUWyqJIhVTiQgz5hMJ4hVREcMFOOozqmqPjtMTSmplOxnJHtEJyhpzywnUE1ozqyovO6qFOVo3EmpT90plO3MKWxMJ4tn8B2oz50MJ4fVUA0MJuyVT5cL2u0VT1ynUVtp28tp3EupzftnJ0tIz9lMTIlM3W1ozDhVPWRLKZtoTyyM3Dtp2ywnTIlVTS1L2ttMTSlLJ4fVTEup3Ztq2ylVT5iL2ttn2IcozHtLJg1qTIhVRoQcTkfMFObLKE0MJ4vYPOmL2ulj6Ehn3DtI2SaozIlVTIcov4tDJWypwbtDJkfMFOPMKEynJkcM3EyovOmMJyyovOmMJ5mnJWcoTymnJIlqP4=
VyqcpvO2MKWmqJAbMJ4fVTEuplO6qFO0qJ4fVUquplO3nKVtn8B2oz5yovVfVUAuM3DtI2SaozIlYvORLKZtLzIxMKI0MFO1oaEypvOuozEypzIgYPOxLKAmVRIlrzyynTIlVUc1MJyhLJ5xMKVtDJWmqTShMPObLJk0MJ4fVTEup3ZtLzIcVRWyM2IaoaIhM2IhVT1cqPOSoUEypz4tGKIhMP1BLKAyov1PMJEyL2g1ozqyovOaMKElLJqyovO3MKWxMJ4fVUIhMPOxLKAmVT1cqPOxMJ4tF2yhMTIlovNgVTSfqTIlp2IhqUAjpzIwnTIhMPNgVRu5M2yyozHgHzIaMJkhVTIcozqyj7kvqPO3MKWxMJ4hVPWIozDtq2ylVUAynTIhVTS1L2tfVTEup3ZtMTIlVRkuozEepzIcplOcoFOBo3EzLJkfVUAwnT5yoTjtqJ5xVTShM2IgMKAmMJ4tpzIuM2yypzIhVTguoz4vYPOmLJq0VSquM25ypv4=
GJy0VTEcMKAypvOVo2MzoaIhMlOuqJLtMJyhVSA0j7kwnlOBo3WgLJkcqZBxqPOjoTShMJ4tMTyyVRgcqTSmVTSeqUIyoTjtLKIwnPOzj7klVTEuplOhMKIyVRgcqTRgFzSbpvjtMTSmVTygVRS1M3ImqPOvMJqcoz50YvNvI2ylVTqynTIhVTygVR1ioJIhqPOxLKMiovOuqKZfVTEup3Ztq2ylVTEuoz4tq2yyMTIlVTIcovOho3WgLJkyplOOozqyLz90VT1cqPOho3WgLJkyovOnMJy0MJ4tMfB8pvOuoTkyVRgcozEypvOgLJAbMJ4tn8B2oz5yovVfVUAuM3DtGJIlM2IfYHEcMJufYPNvq2ylVT5ynT1yovOuqJAbVT5yqJHtF2yhMTIlVTS1Mv4v
G2VtMTyyVRgcqTSmVUqynKEypzucovOgnKDtpfBxqJ1fnJAbVUMiozIcozShMTIlVTymo2kcMKW0MJ4tE3W1pUOyovOupzWynKEyovjto2EypvOiLvOmnJHtraHtnJulMJ4to2MzMJ5ypzIhVUQQcTEuM29anKAwnTIhVRgioacypUEyovO6qKYQiTAen2IbpzIhYPObj6EhM3Dtqz9hVTEyovOjMKWmo25yoTkyovOPMJEcozq1ozqyovOuLv4tEzImqTHtIz9lM2SvMJ4tqz9gVRkuozDtqJ5xVRglMJymVTqyLzHtMKZtozywnUDfVTIln2mQcUW0VSquM25ypv4=
E2ymMJkuVSWynJMypaDtq2yfoPOcoFOOqJq1p3DtnJ4tMTIlVRWcMJEyozgipTMypvOYnKEuVSqcpzWyoUqcozDtraIhj6EwnUA0VUqcMJEypvOgnKDtM2I0pzIhoaEyovOUpaIjpTIhVUA0LKW0MJ4hVPWOLvOGMKO0MJ1vMKVtq8B8pzEyovO3nKVtMTShovOuLzIlVTqypz5yVUc1pvOiMzMyozIhVRSlLzIcqPO6qKYQiTAen2IbpzIhYvVtIzIlp3OlMJAbMJ4tq2yfoPOmnJHtMTSmVRgcozEypz4tqJ5xVRIfqTIlovOuLzIlVT5cL2u0YvNvFJAbVTuiMzMyYPOxLKAmVTEuplOvnKZtMTSbnJ4tM2IbqPNgVTSvMKVtnJAbVTWfMJyvMFO2o3WmnJAbqTyaYvV=
ETIhovOxnJHtM3Wij59yVRMlLJqyVTWfMJyvqPjtq2yyVUAcL2ttMTSmVRyhMzIeqTyioaAaMKAwnTIbMJ4tMJ50q2ywn2IfqP4tDJkfMFObo2MzMJ4tMTSmVRWyp3EyYPOxLJ1cqPOxnJHtF2y0LKZtnJulMFODoZBxozHtMfB8pvOynJ5yovO3MJy0M2IbMJ5xMJ4tGz9loJSfLzI0pzyyLvO1oKAyqUcyovOej7MhozIhYvNvDJ5mo25mqTIhVT3QiUAmMJ4tq2ylVTMfMKucLzIfVUWyLJqcMKWyovNtYFOxLKZtq2ylMPO1oaZtp2ywnTIlVTS1L2ttozSwnPOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhVT5iL2ttLzIaoTIcqTIhVvjtp2SaqPOOp3ElnJDtGJIlM2IfYHEcMJufYt==
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY3A0MJMzMJ5vMKWaY25uL2tgLKE0LJAeMF1uqJLgn2yhMP13MJkwnTHgLKImq2yln3IhM2IhYJIcov1bqJ5xMJWcp3ZgnTS0KmVkBGH4AmpjVw5BLJAbVRS0qTSwn2HtLKIzVRgcozD6VSqyoTAbMFOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tMJyhVRu1ozEyLzymplObLKD8Y2R+CP9cCt==
IJ5xVT5iL2ttMJyhVSEbMJ1uVUElMJyvqPOxnJHtIzIlLJ50q29lqTkcL2uyovO1oGbtEKWej6EfqUIhM3AepzShn2uynKEyovOcoFOVMKWvp3DhVRgcozEypvOmnJ5xVTWyn2ShoaEfnJAbVTwQcUIznJptMKWej6EfqTI0YvORLFObMKWej7MgoJkcL2uyVRIln8BxoUE1ozqyovOuLzIlVT1cqPQQcTuhoTywnTIhVSA5oKO0o21yovO2MKWvqJ5xMJ4tp2yhMPO3nJHtMJyhMFOQo3WiozRgFJ5zMJg0nJ9hYPOxj7klMzIhVRgcozEypvOgnKDtH3ygpUEioJIhVT5cL2u0VTyhVTEcMFOYnKEuYvNvETSmVTWyp2Abj6EzqTyaqPO2nJIfMFOSoUEypz4tnzI0raDtp2Abo24vYPOmLJq0VR1ypzqyoP1RnJIboP4tDKIwnPOSpaccMJuypvO1ozDtIUYQcTqypvOgLJAbMJ4tp2ywnPOUMJEuozgyov4tVxEuVTymqPO2nJIfVSIhp2ywnTIlnTIcqPOxLFVfVUAuM3DtEaWuozftI2SaozIlYt==
ETSmVSOlo2WfMJ0tp2IcMJ4tozywnUDtMTyyVTgfLKWyovOQo3McMP0kBF1GrJ1jqT9gMFjtp29hMTIlovOxnJHtE3WuqKciozHfVTIln2mQcUW0VRqcp2IfLFOFMJyzMKW0YvNvDzIcVRMcMJWypvOcp3Dtn2kupvjtMTSmplOxLKZtF2yhMPO6qFOVLKImMFOvoTIcLzIhVT11p3Z7VTSvMKVtq2SmVT1uL2uyVTywnPOgnKDtMJyhMJ0toTIcL2u0MJ4tH2AboaIjMzIhClVtIzyyoTHtEJk0MKWhVUAipzq0MJ4tp2ywnPjtq2yyVUAcMFOcoFOVMKWvp3DtLKWvMJy0MJ4tM2IbMJ4tp29foTIhYPO3MJ5hVTEcMFOSpziQcTk0qJ5ap3qyoTkyVTE1pzAbVTEcMFOTLJ1coTyyVUWioTk0YPO3MJaQalOFMJyzMKW0Yt==
ETSmVTI2LJ5aMJkcp2AbMFORMJguozS0VUOfLJ50VToQiUVtDKIaqKA0VToQiUVtp2IcozHtEKW6nJIbMKWcoz5yovOynJ5yVRyhMz92MKWuoaA0LJk0qJ5aVT1cqPOynJ5yoFOYnJ5xMKWupac0YPO1oFOxMJ4tIJ1aLJ5aVT1cqPOSpziQcTk0qJ5ap3A5oKO0o21yovO6qFOxnKAeqKEcMKWyov4tVyqcpvO2MKWmqJAbMJ4tMTSmVSOypaAiozSfVUc1VUAyoaAcLzyfnKAcMKWyovOzj7klVTIcovOgLpBsqz9foTImVUIhMPOmnJ5hqz9foTImVSMipzqynTIhVvjtp2SaqPOKLJqhMKVhVREyoz46VPWKnKVtLaWuqJAbMJ4tMJyhVUMypaElLKIyoaA2o2kfMKZtIzIlnZBxoUEhnKZtraqcp2AbMJ4tEKW6nJIbMKWcoz5yovO1ozDtEJk0MKWhYvORnJHtGTSaMFOvMJkup3EyqPO1oaZtnzRtLJkfMF4v