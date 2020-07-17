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Freitag, 17.07.2020 - 14:00
4 min

Hinterländer Kitas planen, hoffen und bangen

Nach den Sommerferien sollen in vielen Hinterländer Kindergärten wieder normale Betreuungszeiten gelten. Sorge macht Eltern und Erziehern vor allem der Herbst.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Während des Shutdowns mussten die Kitas über Wochen schließen. Erzieherinnen versuchten, aus dem Homeoffice Kontakt zu den Familien zu halten. Ab Juni durften die Kitas wieder schrittweise öffnen. Nun hoffen die Verantwortlichen, nach den Sommerferien wieder alle Kinder zu normalen Zeiten betreuen zu können. Archivfoto: Hartmut Bünger

Während des Shutdowns mussten die Kitas über Wochen schließen. Erzieherinnen versuchten, aus dem Homeoffice Kontakt zu den Familien zu halten. Ab Juni durften die Kitas wieder schrittweise öffnen. Nun hoffen die Verantwortlichen, nach den Sommerferien wieder alle Kinder zu normalen Zeiten betreuen zu können. Archivfoto: Hartmut Bünger

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Fotos
Während des Shutdowns mussten die Kitas über Wochen schließen. Erzieherinnen versuchten, aus dem Homeoffice Kontakt zu den Familien zu halten. Ab Juni durften die Kitas wieder schrittweise öffnen. Nun hoffen die Verantwortlichen, nach den Sommerferien wieder alle Kinder zu normalen Zeiten betreuen zu können. Archivfoto: Hartmut Bünger

Während des Shutdowns mussten die Kitas über Wochen schließen. Erzieherinnen versuchten, aus dem Homeoffice Kontakt zu den Familien zu halten. Ab Juni durften die Kitas wieder schrittweise öffnen. Nun hoffen die Verantwortlichen, nach den Sommerferien wieder alle Kinder zu normalen Zeiten betreuen zu können. Archivfoto: Hartmut Bünger

Während des Lockdowns mussten die Kitas über Wochen schließen. Erzieherinnen versuchten, aus dem Homeoffice Kontakt zu den Familien zu halten. Ab Juni durften die Kitas wieder schrittweise öffnen. Nun hoffen die Verantwortlichen, nach den Sommerferien wieder alle Kinder zu normalen Zeiten betreuen zu können. Archivfoto: Hartmut Bünger

Während des Lockdowns mussten die Kitas über Wochen schließen. Erzieherinnen versuchten, aus dem Homeoffice Kontakt zu den Familien zu halten. Ab Juni durften die Kitas wieder schrittweise öffnen. Nun hoffen die Verantwortlichen, nach den Sommerferien wieder alle Kinder zu normalen Zeiten betreuen zu können. Archivfoto: Hartmut Bünger

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