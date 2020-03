Hinterländer schätzen die Gradlinigkeit von Thomas Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Im Grunde begann Thomas Schäfers politische Karriere 1980 im Gasthaus "Zum Kottenbach". Der damals 14-Jährige, aus konservativem Elternhaus stammende Jugendliche ärgerte sich nämlich massiv über die linksorientierte Schülervertretung an der Lahntalschule. Zu viel Nicaragua und zu wenig Lösungen für die Probleme vor Ort, war sein Eindruck. Kurzerhand gründete er mit Gleichgesinnten die Junge Union - und wurde in der Folgezeit Schulsprecher. Vermutlich sei er der erste "schwarze Schulsprecher" der LTS gewesen, sagte er mir 2007, als ich ihn als Biedenkopfer Stadtältesten porträtierte. Damals sagte er mir auch: Trotz der politischen Differenzen habe er "hervorragend" mit Schulleiter Gerhard Bartussek, einem sozialdemokratischen Urgestein, zusammengearbeitet.Damit zeigte sich schon damals, was Thomas Schäfer auch in den kommenden Jahrzehnten auszeichnete: Er war ein geradliniger Mann fester Überzeugungen, mit denen er nicht hinter dem Berg hielt. Zugleich suchte er mit Menschen anderer politischer Couleur den Ausgleich. Noch heute wird er gern in der Biedenkopfer Stadtverordnetenversammlung zitiert: Dass man hart in der Sache miteinander streiten könne, aber nie so verletzend, dass man nicht danach noch ein Bier miteinander trinken kann. Man darf daher davon ausgehen: Der Erfolg der ersten schwarz-grünen Koalition in Hessen ist auch ein Erfolg Schäfers.Was Thomas Schäfer auszeichnete, als er schon lange in Wiesbaden an verschiedenen Stellen Karriere als Büroleiter, Staatssekretär und Minister gemacht hatte, ist seine Bodenständigkeit. Ein kleines Beispiel: Beim Biedenkopfer Grenzgang 2019 stand er nicht bei den VIPs, sondern ganz selbstverständlich bei den Bürgern seiner Männergesellschaft. Und wenn nach einem Termin jemand sagte "Ich hab noch einen Kasten Bier im Kofferraum" - dann war der Finanzminister kurz darauf umringt von einer Schar Bürger mit einem Fläschen Bier in der Hand zu sehen. Und sein Fahrer bekam die Weisung, gleich auf dem Weg zum nächsten Termin bitte ein kleines Bisschen schneller zu fahren.Viele Hinterländer werden Thomas Schäfer auch als hervorragenden Redner in Erinnerung behalten. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Jurist konnte mit leichter Hand kompetent, kurzweilig und humorvoll referieren - nur allzu gerne versehen mit selbstironischen Scherzen über sein Gewicht und seinen Appetit. Geschätzt war der 54-Jährige aber auch wegen seiner Zuverlässigkeit. Von vielen Hinterländern habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder gehört "Den Thomas kenne ich noch aus der Schulzeit, an den kann ich mich wenden." Und dann erfüllte "der Thomas" zwar nicht jeden Wunsch, der Ruf nach Hilfe verhallte aber auch nicht ungehört. Eine Verlässlichkeit, die nicht nur viele Hinterländer erfahren haben, sondern auch die politischen Gegner bezeugen. Thomas Schäfer war ein kluger, belesener Mann, der tatkräftig zupacken konnte. Das hat ihn bei der Rettung von Opel 2010 bundesweit bekannt gemacht. Und noch nie habe ich jemanden mit so viel Einsatz um ein Direktmandat kämpfen sehen wie ihn bei der jüngsten hessischen Landtagswahl.Viele haben den Biedenkopfer bereits als Nachfolger Volker Bouffiers gesehen. Der Mann aus dem Hinterland hätte dieses Amt gewiss hervorragend ausgefüllt.