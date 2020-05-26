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Dienstag, 26.05.2020 - 13:00
3 min

Hinterländer Sportvereine starten wieder ins Training - teilweise

Während die Breidenbacher Fußballer noch abwarten, legt der Turnverein Gladenbach wieder mit dem Training los. Doch in Zeiten von Corona gilt es einiges zu beachten.

Von Sascha Valentin
Der Turnverein Gladenbach hat bereits vergangene Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainiert wird allerdings nur in Kleingruppen. Foto: Sascha Valentin

Der Turnverein Gladenbach hat bereits vergangene Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainiert wird allerdings nur in Kleingruppen. Foto: Sascha Valentin

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Der Turnverein Gladenbach hat bereits vergangene Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainiert wird allerdings nur in Kleingruppen. Foto: Sascha Valentin

Der Turnverein Gladenbach hat bereits vergangene Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainiert wird allerdings nur in Kleingruppen. Foto: Sascha Valentin

Der Turnverein Gladenbach hat bereits in der vergangenen Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainiert wird allerdings nur in Kleingruppen. Foto: Sascha Valentin

Der Turnverein Gladenbach hat bereits in der vergangenen Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainiert wird allerdings nur in Kleingruppen. Foto: Sascha Valentin

Außerdem gibt es selbst auf dem Sportplatz Desinfektionsständer, die die Sportler nutzen müssen. Foto: Sascha Valentin

Außerdem gibt es selbst auf dem Sportplatz Desinfektionsständer, die die Sportler nutzen müssen. Foto: Sascha Valentin

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