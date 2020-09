Hinterlandmuseum zeigt besondern Konfirmationsschein

Ein Konfirmationsschein aus dem Jahr 1902 ist das Exponat des Monats. Foto: Landkreis

Biedenkopf (red). Ein Konfirmationsschein aus dem Jahre 1902 ist das Exponat des Monats September im Hinterlandmuseum in Biedenkopf. Gestiftet hat ihn Regina Spitthöver aus Warendorf in Westfalen.

Die Eintragungen auf dem Dokument beurkunden die Konfirmation von Bertha Rink, die am 19. Mai 1902 in Hartenrod gefeiert wurde. Bei Bertha Rink, geboren am 5. März 1888, handelte es sich um die Tochter von dem Strumpfwarenhändler Karl Ludwig Rink und dessen Ehefrau Louise Rink (geb. Debus), "wohnhaft zu Hütte bei Wommelshausen". Konfirmationsscheine wurden im Großherzogtum Hessen und somit auch im Hinterland erst 1852 allgemein eingeführt. Die ältesten Scheine aus den 1850er Jahren enthielten nur Text, aber schon in den 1860er Jahren kamen Illustrationen hinzu.

Zentrales Textfeld

mit einem Denkspruch

Der gestiftete Schein hat ein zentrales Textfeld mit vorgedrucktem Denkspruch, umgeben von einem aufwändig gestalteten Rahmen aus Architekturelementen mit christlichen Symboldarstellungen: Abendmahlsschüssel mit Taube, Abendmahlskelch, Tafel mit Zehn Geboten und das Gotteslamm auf dem "Buch mit sieben Siegeln".

Außerdem finden sich biblische Szenen wie der kreuztragende und auferstandene Christus sowie das letzte Abendmahl.

Der Schein für Bertha Rink zeichnet sich außerdem durch einen originalen Rahmen aus, der unter anderem aus Zigarrenkisten gefertigt wurde.