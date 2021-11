Hoher Sachschaden an Türen und Telefonanlage

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Apotheken-Einbruch in Biedenkopf. Symbolbild/Archivfoto: Friso Gentsch/dpa

BIEDENKOPF - Die Kripo Marburg sucht nach einem Einbruch in eine Apotheke im Biedenkopfer Obermühlsweg nach Zeugen und bittet um Hinweise. Der Einbruch war zwischen 11.45 Uhr am Sonntag, 7. November, und 8.10 Uhr am Montag, 8. November. Der oder die Täter richteten durch das Aufbrechen von Türen und die Zerstörung der Telefonanlage einen hohen Sachschaden an, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Sie erbeuteten einen dreistelligen Betrag in Münzgeld aus den Kassenschubladen. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.