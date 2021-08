Holzpreis hoch und Material knapp

Fachgruppenobermeister Richard Preisig (v. l.) überreichte Thorsten Preisig (Holzbau Preisig) die Urkunde zum 100-jährigen Betriebsjubiläum. Die Dachdecker Wolfgang Burk und Fred Schneider wurden für ihr 40-jähriges Meisterjubiläum geehrt. (Foto: Innung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - (red). Steigende Materialpreise und Lieferengpässe waren Thema auf der Jahreshauptversammlung der Dachdecker- und Zimmerer-Innung Biedenkopf – ein Problem, mit dem das Handwerk in diesem Jahr zu kämpfen haben wird, sagt Obermeister Fred Schneider.

Derzeit habe die Innung 19 Mitgliedsbetriebe, davon 14 Dachdecker und fünf Zimmerer, sowie neun Gastmitglieder, berichtete Schneider.

Bilanz für das Jahr 2020 unerwartet positiv

Das vergangene Jahr werde als eines mit unerwartet positiver Bilanz für das Dachhandwerk in Erinnerung bleiben, führte der Obermeister zur wirtschaftlichen Situation aus: Grundlage dafür bildeten die tragende Binnenkonjunktur sowie ein günstiges bauwirtschaftliches Umfeld. Zu Jahresbeginn konnten die Betriebe auf sehr hohe Auftragsbestände zurückgreifen und dann – obgleich Corona ganz Deutschland im Griff hatte – weiterarbeiten. So habe sich laut Statistischem Bundesamt ein Umsatz-Zuwachs von 7 Prozent oder 746 Millionen Euro ergeben.

Der private Wohnungsbau bleibe der wichtigste Pfeiler des Wachstums, auch der Umfang an Bestandsmaßnahmen im Wohnungsbau liege auf einem hohen Niveau. In der Industrie und im Dienstleistungssektor hatten die Corona-Einschränkungen zu stärkeren Umsatzrückgängen geführt, was sich wiederum in zurückhaltender Investitionsbereitschaft beim Wirtschaftsbau niederschlug.

Auf diese Sparte entfallen etwa 30 Prozent der Erlöse der Dachdeckerbetriebe. Kumulativ fehlten zum Vorjahr nahezu fünf Prozent. Der öffentliche Bau, für das Dachdeckerhandwerk mit etwa 13 Prozent die Sparte mit dem niedrigsten Umsatzanteil, dürfte im Vergleich zum Vorjahr um weitere acht Prozent zugelegt haben.

Indes hätte es für drei Gebietskörperschaften produktivitätshemmende Faktoren gegeben, in Form von langwierigen und komplizierten Submissionsverfahren, ausgedünnten Personalkapazitäten bei Bauplanung und Genehmigungen, Schwierigkeiten bei coronakonformen Abnahmen und Haushaltssperren einiger Kommunen.

Holzpreise haben sich mehr als verdoppelt

Obermeister Richard Preisig berichtete aus der Fachgruppe Zimmerer. Demnach habe der weltweite Holz-Boom im Juni 2020 eingesetzt. Seitdem würden in China und den USA wieder vermehrt Holzhäuser gebaut, befeuert durch Konjunkturprogramme, was zu einer Verdoppelung und mehr der Holzpreise in wenigen Monaten geführt habe; im Vergleich zum Vorjahr importierte die USA 2020 55 Prozent mehr Holz aus Deutschland und China 40 Prozent. Obwohl 2020 ein Rekordwert von 80,4 Millionen Kubikmeter Holz eingeschlagen wurde, habe dies nicht zur Befriedung des Marktes gereicht, da mehr als die Hälfte Schadholz gewesen sei. Was die Schnittholz-Preise angehe, könnte die Spitze bei 1000 Euro pro Kubikmeter erreicht sein. Doch vor Anfang 2022 – wenn überhaupt – sei keine Senkung der Holzpreise zu erwarten; die Versorgungslage bleibe angespannt. Dies gelte auch für Dachlatten, wo die Preise zum Teil über 1000 Euro pro Kubikmeter liegen. Grund dafür sei auch die Zertifizierung durch die BG-Bau. Die Materialknappheit setze sich auch bei Stahl, Kunststoffen und Dämmstoffen fort.

Geehrt wurden die Dachdecker Fred Schneider (Wallau) und Wolfgang Burk (Hartenrod) für ihr 40-jähriges Meisterjubiläum. Thorsten Preisig von der Firma Holzbau Preisig (Sinkershausen) erhielt von Fachgruppenobermeister Richard Preisig die Urkunde zum 100-jährigen Betriebsjubiläum.