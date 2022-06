Hunde gehören an die Leine

Immer wieder ein Streitthema: Jäger und Jagdgenossen, unter anderem die aus Breidenstein, fordern, dass Hunde beim Gassigehen in Feld und Wald grundsätzlich an die Leine genommen werden. Foto: Andrea Warnecke/dpa

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Breidenstein haben in ihrer Jahreshauptversammlung Tobias Petri als Jagdvorsteher bestätigt. Er übt dieses Amt im 14. Jahr aus. Neben Petri wurden Gabi Ramerth (Stellvertreterin und Schriftführerin) und Enrico Achenbach (Kassenwart) gewählt. Danilo Lauber, Christian Schneider sowie Karl-Heinz Theophel gehören dem Vorstand als Beisitzer an.

In seiner Rede begrüßte der Vorsitzende insbesondere Kevin Dietrich als neuen Revierförster. Petri appellierte eindringlich an alle Spaziergänger mit Hunden. Sie sollten ihre Tiere unbedingt an der Leine führen, um das Wild vor einer Hetze zu schützen.

Auch beklagte sich der Vorsitzende, dass trotz Verbotsschildern immer wieder Fahrzeuge auf nur für forst- und landwirtschaftliche Zwecke zugelassenen Wegen anzutreffen seien. Darunter seien viele Pkw mit Kennzeichen aus Nordrhein-Westfalen. Dort dürften Hunde nicht frei laufengelassen werden.

Fünf Anträge auf finanzielle Unterstützung durch die Jagdgenossenschaft Breidenstein standen in der Hauptversammlung zur Abstimmung. Unter anderem ging es um einen Mulcher. Er kann bei Danilo Lauber von Grundstücksbesitzern der bejagbaren Flächen ausgeliehen werden.

Über eine Unterstützung für Pflasterarbeiten konnte sich der Ortsbeirat freuen. Darüber hinaus wurde der Kindergarten mit einem neuen Klettergerüst bedacht. Die Aufräumaktion "Saubere Landschaft" unter Leitung von Ewald Achenbach wird, wie jedes Jahr, mit einem Imbiss von der Jagdgenossenschaft unterstützt. Auch einem Antrag der Forstbetriebsvereinigung wurde stattgegeben. Der Vorstand kann den Wegebau und die Aufforstung finanziell unterstützen.