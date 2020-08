"Ich musste bei Null anfangen": Ein Neustart in Biedenkopf

"Meine Bilder entstehen in Schichten," erläutert Adnan Abd Al-Rahman vor zwei Jahren in seinem Atelier in einer ehemaligen Fabrik in Biedenkopf. Er stellt mittlerweile wieder aus. Der 51-jährige Künstler aus Syrien hat einen Lehrauftrag an der Marburger Philipps-Universität erhalten. Archivfoto: Martina Koelschtzky