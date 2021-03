IG Metall Herborn fordert kostenfreie Schnelltests

Mehr Schnelltests in den Unternehmen: Dafür setzt sich die IG-Metall-Verwaltungsstelle Herborn ein. Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa

HERBORN - Die Delegiertenversammlung der IG Metall Herborn fordert die Arbeitgeber auf, "endlich Schnelltests" anzubieten und mobiles Arbeiten in den Betrieben konsequent umzusetzen. Dabei seien die Entscheidungen über Schutzvorkehrungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeinsam mit den Betriebsräten und den Vertretungen der Schwerbehinderten zu treffen.

Die Gewerkschaft verlangt verbindliche Regelungen zur Umsetzung regelmäßiger Covid-19-Schnelltests in den Betrieben. Es sei nicht akzeptabel, dass laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der vergangenen Woche nur 46 Prozent der Betriebe in Hessen ihren Beschäftigten regelmäßige Tests anbieten oder darüber nachdenken, dies zu tun.

Die aktuelle Umfrage der IHK Lahn-Dill berichte von 47 Prozent der heimischen Betriebe, die Schnelltests anböten. "Das ist ein Skandal", sagt Oliver Scheld, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Herborn.

Regelmäßige und kostenfreie Corona-Schnelltests während der Arbeitszeit anzubieten, sei das Mindeste, was die IG Metall von den heimischen Arbeitgebern als Beitrag erwarte, um die Ausbreitung von Corona zu bekämpfen.

Nur manche Firmen gingen

mit gutem Beispiel voran

Es gebe aber auch Firmenleitungen, die bereits mit gutem Beispiel vorangingen und ihren Beschäftigten medizinische oder FFP2-Masken in ausreichender Zahl und mehrmals wöchentlich Schnelltests anböten.

Auch bei der mobilen Arbeit sei in vielen Betrieben noch "Luft nach oben", urteilt Gewerkschaftssekretärin Andrea Theiß. Es gebe aber noch immer Vorgesetzte, die an der Präsenzpflicht festhalten.