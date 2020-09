Die IG Metall Herborn vertritt in der Region mehr als 10 000 Mitglieder in über 70 Betrieben. Der Herborner Region der Industriegewerkschaft ist eine von acht in Hessen (Mittelhessen, Nordhessen, Wiesbaden-Limburg, Fulda-Hanau, Offenbach, Frankfurt, Darmstadt und Herborn).

Die IG Metall sieht sich hier als Ansprechpartner für Beschäftigte, Politik, Wirtschaft und Verbände.