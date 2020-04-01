Im Corona-Modus: So arbeitet das Rathaus Biedenkopf derzeit

Seit zwei Wochen ist das Rathaus in Biedenkopf für das Publikum geschlossen. Gearbeitet wird dort trotzdem. Foto: Sascha Valentin
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POLITISCHE GREMIEN TAGEN DERZEIT NICHT
Sitzungen der politischen Gremien finden aktuell in Biedenkopf nicht statt. Wenn wichtige politische
Entscheidungen nötig sind, trifft der Biedenkopfer Magistrat diese im sogenannten Umlaufverfahren"Die Mitglieder bekommen die Sitzungsvorlagen zugeschickt und werden gefragt, ob sie zustimmen", erklärt Bürgermeister Joachim Thiemig.
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