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Mittwoch, 01.04.2020 - 18:45
3 min

Im Corona-Modus: So arbeitet das Rathaus Biedenkopf derzeit

Das Biedenkopfer Rathaus ist wegen der Corona-Pandemie schon seit zwei Wochen für die Besucher geschlossen. Doch hinter den Türen geht die Arbeit weiter - wenn auch anders als sonst.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Seit zwei Wochen ist das Rathaus in Biedenkopf für das Publikum geschlossen. Gearbeitet wird dort trotzdem. Foto: Sascha Valentin

Seit zwei Wochen ist das Rathaus in Biedenkopf für das Publikum geschlossen. Gearbeitet wird dort trotzdem. Foto: Sascha Valentin

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POLITISCHE GREMIEN TAGEN DERZEIT NICHT

Sitzungen der politischen Gremien finden aktuell in Biedenkopf nicht statt. Wenn wichtige politische Entscheidungen nötig sind, trifft der Biedenkopfer Magistrat diese im sogenannten Umlaufverfahren"Die Mitglieder bekommen die Sitzungsvorlagen zugeschickt und werden gefragt, ob sie zustimmen", erklärt Bürgermeister Joachim Thiemig.

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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