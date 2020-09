Im Hinterland gesammelt: 62 000 Euro für "Brot für die Welt"

Julieta Mazivila (42) arbeitet als Müllsammlerin auf der größten Müllkippe der mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Dank einer Partnerorganisation von "Brot für die Welt" erhalten ihre vier Kinder ein warmes Mittagessen in einem Sozialzentrum sowie Unterstützung beim Schulbesuch. Foto: Helge Bendl/Brot für die Welt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (red). "Brot für die Welt" hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als fünf Millionen Euro aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) erhalten. Die Gottesdienstbesucher im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach sind mit insgesamt 62 426 Euro am guten Ergebnis ihrer Landeskirche beteiligt, teilt das Dekanat mit.

Kampf gegen Hunger,

Armut und Ungerechtigkeit

Die Kirchengemeinden im Dekanat haben die Spendensumme mit zwei Gottesdienst-Kollekten für "Brot für die Welt" zusammengebracht: Die Kirchenbesucher legten an Erntedank 15 105 Euro in die Kollektenkasse; an Heiligabend waren es 47 321 Euro.

Im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach ist die Spendenfreudigkeit entgegen dem landeskirchenweiten Trend leicht zurückgegangen: 2018 waren noch über 66 000 Euro zusammengekommen.

"Wir sind sehr dankbar für das große Vertrauen der Spenderinnen und Spender in ,Brot für die Welt' auch im Jahr 2019", sagt Brigitte Molter, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit für "Brot für die Welt" in Hessen und Nassau sowie Kurhessen-Waldeck: "Mit ihren Spenden und Kollekten haben sie zum Kampf gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit beigetragen und Millionen Menschen in mehr als 90 Ländern geholfen, ihre Lebenssituation zu verbessern."

Neu bewilligt wurden im vergangenen Jahr 693 Projekte, davon mit 242 die meisten in Afrika. Im Zentrum stehen langfristige Maßnahmen, die Hunger und Mangelernährung überwinden, Bildung und Gesundheit fördern, Zugang zu sauberem Wasser schaffen, die Achtung der Menschenrechte und Demokratie stärken und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen unterstützen.