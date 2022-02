Impfen in Wallau und Breidenstein

Vier Termine in Biedenkopf bietet das mobile Impfteam des Landkreises in den nächsten Wochen an. Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa

BIEDENKOPF - Das mobile Impfteam des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet in den kommenden Wochen insgesamt vier Impftermine Breidenstein und Wallau an. Auch eine Sonderimpfaktion für Kinder ist dabei. Alle vier Impfangebote sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Sonderimpfaktion für Kinder von fünf bis elf Jahren findet am Samstag, 19. Februar, von 11 bis 16 Uhr an der Fritz-Henkel-Halle (Birkenweg 19) in Wallau statt.

Am 27. Februar (Sonntag) kommt das Impfteam dann zum Bürgerhaus Breidenstein (Untere Haide 22). Von 11 bis 17 Uhr sind dort alle Impfungen - sowohl Erst- als auch Folgeimpfungen - möglich.

Am 10. März (Donnerstag) steuert das mobile Impfteam erneut die Fritz-Henkel-Halle in Wallau an und bietet dort von 11 bis 17 Uhr Erst- und Folgeimpfungen an.

Am 27. März (Sonntag) kommt das Impfteam dann erneut zum Breidensteiner Bürgerhaus. Von 11 bis 17 Uhr werden dort alle Impfungen angeboten.

Fragen zum Impfen beantwortet der Fachdienst Corona des Kreis-Gesundheitsamtes, Telefon 0 64 21 - 4 80 92 84 oder E-Mail an impfteam-corona@

marburg-biedenkopf.de