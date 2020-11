In Biedenkopf und Gladenbach fahren ab Montag mehr Busse

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Marburg-Biedenkopf (ll). Seit Monaten fordern Eltern eine Entlastung für die teilweise übervollen Schulbusse in Corona-Zeiten. Mit einer Pressemitteilung kündigte am Mittwoch, 4. November, der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) eine Entlastung ab Montag an. Davon profitieren Kinder, die nach Biedenkopf und Gladenbach zur Schule gehen.

Zudem bemühe sich der Kreis, in enger Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt, um eine Entzerrung der Schulzeiten, um die Spitzenauslastung der Schulbusse zu verringern, heißt es aus dem Kreishaus. Daneben werden "Fahrplananpassungen" angekündigt.

Ab 13. Dezember kommen zwei neue Schnellbuslinien

"Die Buskapazitäten zu erhöhen ist leichter gesagt als getan. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen", erläuterte der Erste Kreisbeigeordnete. Er verwies erneut auf die Bauarbeiten an den Bahnlinien zwischen Marburg und Friedensdorf sowie Wetter. Für die ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Und dann hätten Straßensperrungen, mit Umleitungs- und Baustellenfahrplänen Auswirkungen auf die vorhandenen Buskapazitäten hätten. "Schließlich ist auch die Verfügbarkeit von Bussen und Fahrpersonal derzeit eine Herausforderung", erklärte Zachow. Busunternehmen hätten die derzeit nicht genutzten Reisebusse teilweise abgemeldet oder, wenn es Leasing-Fahrzeuge sind, an den Leasing-Geber zurückgegeben. Oft sei auch das Personal in Kurzarbeit.

Eine besonders hohe Auslastung hat der Kreis im Einzugsgebiet des Schulstandortes Biedenkopf festgestellt. Hier werden ab kommenden Montag, 9. November, die Linie MR 51-52 (Oberhörlen-Biedenkopf-Wallau-Breidenbach) mit sechs zusätzliche Fahrten sowie die Linie MR 481 (Biedenkopf-Lahntal-Marburg) mit fünf Zusatzfahrten verstärkt. Möglich werde dies durch den Einsatz von zwei zusätzlichen Reisebussen.

Durch eine zusätzliche Fahrt auf der Linie 65 von Biedenkopf nach Dexbach beziehungsweise Engelbach könne eine Abfahrt nach der vierten Schulstunde an der Grundschule Biedenkopf gewährleistet werden.

Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember soll zudem die neue Schnellbuslinie X 41 (Dillenburg-Oberdieten-Breidenbach-Wallau-Biedenkopf) im Stundentakt weitere Entlastung bringen. Gleichzeitig startet auch der Schnellbus X 37 Herborn-Gladenbach, der zwischen Weidenhausen und der Kernstadt Gladenbach auch den Schulverkehr verstärkt.

Darüber hinaus wird ab dem Fahrplanwechsel auch der Zugverkehr zwischen Marburg und Friedensdorf sowie von und nach Wetter wieder in gewohntem Umfang zur Verfügung stehen und die Beförderungskapazitäten merklich erhöhen, dann sollen die Bauarbeiten nämlich beendet sein und die Züge wieder rollen.