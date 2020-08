In Biedenkopf wird nun mit Robotern gelernt

Steffen Weidmann (v.r.) und Roland Pfleging führen Marian Zachow und Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz einen der neuen Roboter vor. Foto: Sascha Valentin

Biedenkopf (red). Der Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Philipps-Universität Marburg wollen mit dem Projekt "Roboprax" digitale Lehr- und Lernkompetenzen von Lehrkräften sowie Schülern stärken. Anhand von humanoiden, also menschenähnlichen, Robotern können schrittweise wichtige Programmierkenntnisse und Problemlösungsstrategien erlernt werden. Insgesamt acht neue Roboter des Typs "NAO" wurden dafür angeschafft und kommen zunächst an zwei Schulen im Landkreis zum Einsatz.

Zunächst startet das Projekt an der Georg-Büchner-Schule in Stadtallendorf sowie an der Lahntalschule in Biedenkopf. "Die Digitalisierung verändert die Arbeits- und Lebenswelt in rasanter Geschwindigkeit. Dies bringt auch einen erhöhten Bedarf an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit sich, damit die Schüler Digitalisierung aktiv mitgestalten können. Deshalb wollen wir gemeinsam mit der Philipps-Universität einen Beitrag dazu leisten, schon in den Schulen Kernkompetenzen, auch in der Anwendung, für eine zunehmend digitale Zukunft zu vermitteln", betonen Landrätin Kirsten Fründt (SPD) und Schuldezernent Marian Zachow (CDU).

"Motorik, Bilderfassung und Sprachverarbeitung - die Schüler sammeln wichtige Erfahrungen zur Funktionsweise humanoider Roboter", sagt Professor Jürgen Handke von der Philipps-Universität Marburg. "Sie werden mehr und mehr Teil unserer digitalen Welt. Deshalb ist die Vermittlung technischer Kompetenzen wichtig, aber genauso die Vermittlung eines Gefühls für das Verhältnis zwischen Mensch und Roboter", ergänzt Handke, der seit einigen Jahren im Bereich Robotik forscht und humanoide Roboter in der Lehre an der Philipps-Universität einsetzt.

Mit dem Projekt möchten die Beteiligten dem digitalen Wandel gerecht werden und nicht nur das Lernen und Lehren mit Medien, sondern auch das Lernen über Medien fördern. Neue Medienkompetenzen und Herangehensweisen an Problemlösungen sollen so vermittelt werden.

Projekt besteht

aus zwei Bausteinen

Das Projekt "Roboprax" setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen: Zum einen dem "Robotikum", in dem Schüler sowie Lehrkräfte zielgruppengerecht und behutsam an die für Roboterentwicklung benötigten Problemlösungsstrategien herangeführt werden, diese weiterentwickeln und so neue Formen des algorithmischen Denkens erlernen. Dabei besteht auch die Gelegenheit, einen Roboter zu programmieren.

Zweiter Lehrbaustein ist der Online-Kurs "RoboBase". Hier erhalten die Teilnehmenden zunächst eine grundlegende Einführung in die Thematik und erlernen wichtiges Wissen, wie Merkmale und Fähigkeiten der genutzten Roboter, Dialogführung, Sprachausgabe oder auch einfache und komplexe Bewegungsabläufe.