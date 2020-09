"In der Werkstatt kriege ich direkt gute Laune"

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Freiwilligendienst in sozialen BereichenEr wird in Deutschland für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten, die die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt haben und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben, also ihren 27. Geburtstag noch nicht gefeiert haben.

Die finanzielle Vergütung wird oft als "Taschengeld" bezeichnet. Zu diesem Verdienst kommen Verpflegung, Unterkunft und eine Fahrtkostenerstattung hinzu. Die Höhe des Taschengeldes ist von Träger zu Träger unterschiedlich. Falls Unterkunft und Verpflegung nicht gestellt werden, wird beides finanziell vergütet.

Bestimmte Einsatzstellen, etwa Kindergärten, sind nicht verpflichtet, eine Unterkunft zu bieten. Die Einsatzstellen sind sehr vielfältig - weitere Infos dazu und zum FSJ gibt es unter www.bundes-freiwilligendienst.de