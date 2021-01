Intensivstation erneut zertifiziert

ITS-Pflegefachkraft Stephanie Heinzel und Antje Kornmann, stellvertretende Pflegedienstleitung. Foto: DRK Kreisverband Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich der Besuch von Angehörigen beziehungsweise vertrauten Personen positiv auf den Heilungsprozess von Patienten auswirkt und teilweise sogar lebenswichtig sein kann.

Aus diesem Grund hat man sich im DRK-Krankenhaus in Biedenkopf bereits im Jahr 2017 dafür entschieden, dass es auf der Intensivstation (ITS) keine Einschränkung der Besuchszeiten mehr gibt. Dies war Teil des damals neuen therapeutischen Konzeptes, welches die ITS erarbeitet hatte.

Vor drei Jahren erhielt die Intensivstation des DRK-Krankenhauses in Biedenkopf deshalb das Zertifikat "angehörigenfreundliche Intensivstation"; Ende 2020 wurde sie rezertifiziert. Diese Zertifizierung ist für weitere drei Jahre gültig. Natürlich ist momentan alles anders und das DRK-Krankenhaus in Biedenkopf musste aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen ein generelles Besuchsverbot für das gesamte Krankenhaus aussprechen. Nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel in der Palliativmedizin ist ein Besuch möglich.

Angehörige aufklären

und mit einbeziehen

"Wir versuchen, andere Wege zu finden, nutzen beispielsweise bei Patienten, die bei Bewusstsein sind, die Möglichkeit der Videotelefonie und beraten und informieren gerade in dieser besonders schwierigen Zeit am Telefon und halten engen Kontakt zu den Angehörigen", so Antje Kornmann, die stellvertretende Pflegedienstleiterin.