Irgendwo zwischen Lixfeld und Niederdieten

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Ein 28 Jahre alter Mann aus dem Hinterland steht unter dem Verdacht, mit einem grauen Audi A6 Kombi mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht zu haben. Als die Polizei ihn an einer Bushaltestelle in Breidenstein festnahm, zeigte sein Alkotest 2,03 Promille an. Der Mann besitzt zudem keinen Führerschein. Die Polizei entließ ihn nach der notwendigen Blutprobe.

Letztendlich endete die Fahrt in der Nacht zum Donnerstag, 11. März, an einem Baumstamm auf einer Wiese in Breidenstein. Von dort kam er nicht mehr weg, weil er sich durch den Unfall festgefahren hatte. Der Wagen blieb zurück, und der Fahrer entfernte sich nach Zeugenaussagen zusammen mit einem Mitfahrer zu Fuß. Den Mitfahrer ermittelte die Polizei mittlerweile. Auch er blieb wie der Fahrer unverletzt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und vorgefundenen Spuren war der Kombi in noch mindestens einen weiteren Verkehrsunfall verwickelt, wobei allerdings weder der Unfallort noch die Folgen bekannt sind. Die Fahrt ging wohl von Lixfeld über Niederdieten bis Breidenstein. Am Audi befand sich blaue Fremdfarbe. An dem Audi selbst entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Etwaige Zeugen eines Unfalls unter Beteiligung eines grauen Audi A6 Kombi werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50, in Verbindung zu setzen.