Ist bunte Werbung an Biedenkopfer Fachwerkhäusern erlaubt?

Knalligbunt sieht es in den einstigen Fenstern dieses Fachwerkhauses direkt am historischen Marktplatz aus - ist das erlaubt? Regeln dazu enthält die Gestaltungssatzung der Stadt Biedenkopf. Die Bauaufsichtsbehörde prüft im Moment, was erlaubt ist. Foto: Sascha Valentin

An der Ecke Hainstraße/Obermühlsweg sind Firmen-Hinweis-Schilder erlaubt, an anderen Kreuzungen nicht. Der Ortsbeirat will wissen, was wo gilt und warum. Foto: Sascha Valentin