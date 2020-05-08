Freitag, 08.05.2020 - 18:55
4 min
IT-Fachleute bieten Schulen ihre Hilfe an
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
CTV+DzyyMTIhn29jMv48Y2V+VR5cL2u0VTIlp3DtMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFObLKDtMKZtLJ4tMTIhVSEuMlOaMJWlLJAbqQbtDzIcoFOHnTIgLFORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptLzImqTIbqPOuovOxMJ4toJIcp3EyovOGL2u1oTIhVT5iL2ttGUIzqPOhLJAbVT9vMJ4hVREuplObLKDtLKIwnPOXMJ5mVRMyqKWcozptLzIgMKWeqQbtETIlVSquoTkuqJIlVTymqPOJLKEypvOxpzIcMKVtF2yhMTIlYPOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKVtH29zqUqupzIznKWgLFOOL3Ecq2SlMFNbDJ5aMJkvqKWaXFO1ozDtp2IcqPOYnJ5xMKW0LJqyovOgnKDtMTIlVSOlo2qlLJ1gnJIlqJ5aVUMiovOQo21jqKEypz4tLzIzLKAmqP4tIJ0tMTIgVSEbMJ1uVPWRnJqcqTSfnKAcMKW1ozptLJ4tH2AbqJkyovVtoJIbpvOGL2u3qJ5aVUc1VUMypzkynJuyovjtnTS0VTIlVTEcMFOWozy0nJS0nKMyVPWRnJqcqTSfnKAcMKW1ozqmpTS0MJ4vVTyhplOZMJWyovOaMKW1MzIhYt==
VxywnPOgLJAbMFOgnKVtp2Abo24toZBxozqypvOUMJEuozgyovjtq2yyVT1uovOxLKZtITuyoJRtozSwnPO2o3WhMFOvpzyhM2IhVTguoz4vYPOypaeQcTufqPOXMJ5mVRMyqKWcozptnJ0tE2ImpUYQcTAbVT1cqPOxnJImMKVtJzIcqUIhMl4tGzSwnPOmMJyhMKVtDzIiLzSwnUE1ozptnTS0VUAcL2ttMTyyVRSlqPO1ozDtI2Icp2HfVUqcMFOcovOxMKI0p2AbMJ4tH2AbqJkyovOaMJkypz50VUIhMPOaMJSlLzIcqTI0VUqcpzDfVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulrzIboaEyovO6qFO3MJ5cMlO2MKYQcT5xMKW0YvODpz9apzSgoJyypaIhMlOyqUquVUAjnJIfMFOhqKVtMJyhMFO1oaEypzqyo3WxozI0MFOFo2kfMF4=
FJ4tLJ5xMKWyovOBLKEco25yovjtq2yyVTI0q2RtFzSjLJ4fVUAcMJu0VTIlVUMcMJjtoJIbpvOPMKqyM3IhMl4tVxEuVTymqPOgLJ4tLJ0tEF1ZMJSlozyhMlOmL2uiovOfj6EhM2IlVTElLJ4hVt==
ET9lqPOaMJWyVTImVTWynKAjnJIfp3qynKAyVSOlo2cyn3EyVUc1pvOFo2WiqTywYPO1oFOxMJ4tF2yhMTIlovO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTIhVUc1VUcynJqyovjtq29bnJ4tMTyyVSWynKAyVUc1n8B8ozM0nJptM2IbMJ4tq2ylMP4tVxEuplOznJ5xMKDtLzIcVUIhplO6qFO3MJ5cMlOmqTS0qPjtMTSgnKDtoTSmp2IhVUqcpvOapz/Qa2HtD2uuozAyovO1ozqyoaI0raDvYPOcp3DtEzI1pzyhMlQQiTWypacyqJq0Yt==
HILFSANGEBOT
Die Digitalisierungspaten bieten beispielsweise Hilfe in diesen Bereichen an: Bestimmung sinnvoller Werkzeuge für die Koordination von Lehrern und Unterstützung von Schülern; Beratung zur Findung der ersten "Digitalen Sofortmaßnahmen" unter Berücksichtigung von Einfachheit und Schutz; Vermeidung von Problemen durch richtige Organisation von Inhalten; Unterstützung bei allgemeinen IT-Fragen in diesem Umfeld.
GzyyoJShMPOmo2kfMFOmnJAbVTIcozWcoTEyovjtMTSmplO2nJIfVTqyq29hozIhVUAynFjtq2IhovOgLJ4tF2yhMTIlovOynJ4tITSvoTI0VTyhVTEcMFOVLJ5xVTElj7kwn3DhVPWRLKZtF29hp3IgnJIlMJ4tLKIzVTEyoFOHLJWfMKDtMfB8nUW0VT5iL2ttozywnUDtraHtGJIxnJIhn29gpTI0MJ56VvjtMKWeoZBxpaDtMTIlVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTEypvOOozqyoTW1pzqypvOTnKWgLFjtMTyyVUAcL2ttqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOgnKDtET9eqJ1yoaEyoz1uozSaMJ1yoaDtLzIzLKAmqP4tH3EuqUExMKAmMJ4tp29foTHtoJShVRgcozEypz4tMaYQiTttMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPOaMJWyovjtp2IfLaA0VSOlo2qlLJ1gnJIlMKWzLJulqJ5aMJ4traHtp2SgoJIfov4tVyOlo2qlLJ1gnJIlqJ5aVTymqPOALJqcMFVfVUAwnUsQcUWgqPOTMKIlnJ5aYt==
ETSmVRqyMfB8nTjfVTEup3ZtMTIhVTElMJyzLJAbMJ4tIzS0MKVtp2Abo24toZBxozqypvO1oKElMJyvqPjtnTS0VUAcL2ttq8BxnUWyozDtMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOho2AbVUMypaA0j6Eln3D6VRShVTEyovOGL2u1oTIhVTWyp3EynTHtGzSwnTuioTWyMTSlMv4tVxEcMFOZMJulMKVtM2IvMJ4tp2ywnPOgo21yoaEuovOapz/Qa2HtGpB8nTHvYPObLKDtMKVtLzIiLzSwnUEyqP4tDJWypvOmL2uiovOxMKVtDKIzq2ShMPjtMTIhVTEcMFOGL2u1oTIhVTWyqUWynJWyovOgj7kmp3EyovjtqJ0toJy0VTEyovOGL2wQiTkypz4tnJ4tMTIlVUIhqTIlpzywnUEmMaWynJIhVScynKDtF29hqTSeqPO6qFObLJk0MJ4tqJ5xVRS1MzquLzIhVUc1VUMypaEynJkyovjtrzIcM2HtMT9wnPjtMTSmplOxnJHtDzyfMUIhM3AynJ5lnJAbqUIhM2IhVT5cL2u0VTS1MvOxMKVtFZB2nTHtMTIlVScynKDtp2yhMP4=
FzIhplOTMKIlnJ5aVTuuqPOhnJAbqPOhqKVtMJyhMFOapz/Qa2HtIzyyoTMuoUDtMJ50MTIwn3DfVUqcMFOGL2u1oTIhVTEuplOOpzWynKEmoJS0MKWcLJjtqzIlqTIcoTIhYvOUpz/Qa2HtIJ50MKWmL2ucMJEyVTqyLzHtMKZtLKIwnPO6q2ymL2uyovOZMJulMKWhVTEypaAyoTWyovOSnJ5lnJAbqUIhMljtq2IhovOyplOxLKW1oFOaMJuyYPOTMJIxLzSwnlO6qFOaMJWyovOiMTIlVR1yMKEcozpgDKOjplO6qFOvMJ51qUcyov4tGJy0VTIcozIgVSAuqUb6VRcyoaZtEzI1pzyhMlOmnJIbqPOPMKWuqUIhM3AvMJEupzLhVSIhMPOaMJ5uqFOxLFOej7MhoaEyovObMJygnKAwnTHtIJ50MKWhMJugMJ4tLKImVTEypvOWIP1PpzShL2uyVTEyovODj6ExLJqiM2IhVTuyoTMyov4=
VyqcpvOmnJ5xVTgynJ5yVSQQcTEuM29aMJ4tqJ5xVUqcpvOmpUWyL2uyovOhnJAbqPOxnJHtH3OlLJAbMFOxMKVtH2AbqJkyVvjtM2yvqPOypvO6qF4tVxSvMKVtq2ylVUqcp3Ayovjtq2yyVT1uovOWozuuoUEyVT9lM2ShnKAcMKW0VUIhMPO3nJHtoJShVT1cqPOWIPO1oJqynUDhVvOIozDtM2IhLKHtMTyyp2ImVSqcp3AyovO3nJkfVTIlVZB8LzIlVTEcMFOWozy0nJS0nKMyVPWRnJqcqTSfnKAcMKW1ozqmpTS0MJ4vVT51qUcvLKVtoJSwnTIhYvOSnJ4tMKWmqTIlVSAwnUWcqUDtnKA0VToQiUVtnJuhYPOcoFOaMJ1ynJ5mLJ1yovOUMKAjpfBxL2ttoJy0VTEyovOGL2u1oTIhVUc1VTIloJy0qTIfovjtq2SmVUAcMFQQiTWypzuuqKO0VTWlLKIwnTIhYPO1oFOcovOGLJAbMJ4tETyanKEuoTymnJIlqJ5aVUqynKEypac1n29goJIhYt==
I2SmVUqcpzDtLJ4tMTIhVSAwnUIfMJ4tq2yln2kcL2ttM2IvpzS1L2u0Cj==
EJyhVRWynKAjnJIfBvORLKZtGTShMPOVMKAmMJ4tnTSvMFQQiTWypvOxnJHtGTIbpzglj6EzqTIun2SxMJ1cMFOynJ4tM2ShrzImVSOipaEzo2kcolOuovOKMKWerzI1M2IhVTI0LJWfnJIlqP4tVxSvMKVtq2IhovOcL2ttMTyyVSAjpzSwnTHtMTIlVRyHVT5cL2u0VUAjpzIwnTHfVUE1MFOcL2ttoJywnPOmL2u3MKVfVTEuplOFnJAbqTyaMFOuqKA6qKsQcTufMJ4vYPOypzgfj6ElqPOxMKVtFIDgEzSwnT1uoz4hVPWKnKVtLJWypvOmpUWyL2uyovOmnJHtqJ5xVTiQgz5hMJ4tMTImnTSfLvOaqKDtLJkmVSAjLKWlnJ5ap3OupaEhMKVtMTIlVSAwnUIfMJ4tLJqcMKWyov4v
H2IcozHtFJEyMGbtETyanKEuoTymnJIlqJ5ap3OuqTIhVTS1plOxMKVtFIDgDaWuozAbMFOvMKWuqTIhVTEcMFOZMJulMKVtLzIcVTEcMKAypvOOqJMaLJWyYvNvI2ylVUqioTkyovOzpzSaMJ46VSqiVUA0MJu0VTybpw8tIJ5xVUqiVUAynUDtnJulVTEcMFOxpfBxozqyozEmqTIhVRuypzS1p2MipzEypaIhM2IhClVfVUAuM3DtEzI1pzyhMl4tFJ4tMJyhMJ0traqynKEyovOGL2ulnKE0VTiQgz5hMFOgLJ4tMTShovOypz1cqUEyoT4fVUqyoTAbMFOKMKWerzI1M2HtraIlVSMypzoQiTq1ozptp3EynTIhVUIhMPOmnJ5hqz9foPOmnJ5xVUAiq2yyVUqyoTAbMFOGqUW1n3E1pvOuovOxMJ4tH2AbqJkyovOhj7M0nJptnKA0YPO1oFOxLKIypzuuMaDtozywnUDtnJ4tHUWiLzkyoJHtraHtM2IlLKEyov4=
VyElo3E6VRAipz9hLF1YpzymMFObLJWyovO3nKVtLJkmVSIhqTIlozIboJIhVT1ioJIhqTShVTgynJ5yVRkuozqyq2IcoTHvYPOvMKEioaDtMTIlVRSwqTy3LKWyYHqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlYvOSplOmMJxtLKIwnPOhnJAbqPOxLKZtJzyyoPjtj7kvMKVtMTyyp2HtH2AbnJIhMFOUMJkxVUc1VUMypzEcMJ5yov4tFJ0tE2IaMJ50MJyfBvORnJHtFJ5cqTyuqTy2MFOypzMioTqyVT9bozHtMJyaMJ5yplO3nKW0p2AbLJM0oTywnTImVRyhqTIlMKAmMF4tH2IcqPOynJ5cM2IhVSEuM2IhVUA1L2u0VTEcMFOTnKWgLFOxMKAbLJkvVZB8LzIlVTEcMFOWoaEypz5yqUAynKEyVUq3ql5xnJqcqTSfnKAcMKW1ozqmpTS0MJ4hMTHtozywnUDtLJkfMJyhVSAwnUIfMJ4fVTEcMFOmnJAbVTWypzS0MJ4toTSmp2IhVUqioTkyovjtp29hMTIlovOuqJAbVTShMTIlMFOIoaEypz5ynT1yovjtMTyyVTybpvOTLJAbq2ymp2IhVToQiUVtMTyyVSAwnUIfMJ4toaI0rzWupvOgLJAbMJ4topB2L2u0MJ4hVPWWoaEypzImp2HtqJ5xVRucoTMmLzIlMJy0p2AbLJM0VTS1MaAynKEyovOxMKVtFIDgIJ50MKWhMJugMJ4tp2yhMPO2o3WbLJ5xMJ4vYPOmLJq0VRMyqKWcozphVSqyozyaMFOHLJqyYPOhLJAbMTIgVTEcMFOGMJy0MJ4to25fnJ5yVTqyM2ShM2IhVTymqPjtnTS0VTIlVTWypzIcqUZtDJ5zpzSaMJ4tqz9hVUc3MJxtLJ5xMKWyovOWIP1IoaEypz5ynT1yovOypzuuoUEyov4tVxcyqUc0VTWcovOcL2ttM2ImpTShoaDfVUquplOxnJHtH2AbqJkyovOxLKc1VUAuM2IhYvV=
FzIhplOTMKIlnJ5aVUAcMJu0VTEcMFOBo3E3MJ5xnJqeMJy0VTEypvORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptLJ4tH2AbqJkyovOuqJAbVTygVTqlj7oQa2IlMJ4tJaImLJ1gMJ5bLJ5aYvORMKVtI29boUA0LJ5xVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTWypaIbMFOuqJLtI2ymp2IhYvOKMKVtq29foTHfVTEup3ZtMTyyp2IlVSqinTkmqTShMPOcovOnqJg1ozM0VTIlnTSfqTIhVTWfMJyvMFjtMTIlVTGQiUWzMFOxnJHtDKIaMJ4tozywnUDtMTS2o3VtqzIlp2AboTyyj59yovjtMTSmplOxnJHtETyanKEuoTymnJIlqJ5aVTyhVSc1n3IhMaDtMJyhMFO3nJAbqTyaMFOUpaIhMTkuM2Htp2IcovO3nKWxYt==
Iz9lVRS1M2IhVTqyMfB8nUW0VUq1pzEyVTyboFOxLKZtozSwnPOynJqyozIhVSqipaEyovOhnJAbqPO6qJkyqUc0VQVjZGxtLzIcVTIcozIlVTyhqTIlozS0nJ9hLJjtLzImMKE6qTIhVSEuM3IhMlO6qKVtDzkiL2gwnTScov1HMJAboz9fo2qcMFOcovOGLJ4tEaWuozAcp2AiYvNvETRtnTSvMFOcL2ttM2ImMJuyovVfVUAuM3DtEzI1pzyhMljtVzEup3Ztq2ylVTEcMFOaoT9vLJkyVSWyLJkcqZBxqPOcovORMKI0p2AboTShMPOiMaDtM2SlVT5cL2u0VT1ynUVtpzywnUEcMlO3LJulozIboJIhYvV=