IT-Fachleute bieten Schulen ihre Hilfe an

Die Digitalisierungspaten bieten beispielsweise Hilfe in diesen Bereichen an: Bestimmung sinnvoller Werkzeuge für die Koordination von Lehrern und Unterstützung von Schülern; Beratung zur Findung der ersten "Digitalen Sofortmaßnahmen" unter Berücksichtigung von Einfachheit und Schutz; Vermeidung von Problemen durch richtige Organisation von Inhalten; Unterstützung bei allgemeinen IT-Fragen in diesem Umfeld.