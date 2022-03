Jochen Achenbach tritt für die CDU an

Jochen AchenbachFoto: CDU Biedenkopf

BIEDENKOPF - Spekuliert wurde über die Personalie schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten. Nun steht sie fest: Jochen Achenbach will für die Christdemokraten bei der Bürgermeisterwahl in Biedenkopf antreten, wie der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Jochen Schröder, am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung bekanntgab.

Die CDU habe sich im Vorfeld mit den anderen Parteien getroffen und sie über Jochen Achenbachs Absichten informiert, berichtete Schröder. Dabei sei es auch darum gegangen, auszuloten, inwieweit Achenbach bei den anderen Gruppierungen auf Zustimmung stößt. Denn seine Partei sehe das Bürgermeisteramt weniger als eine Sache der Parteipolitik, sagte Jochen Schröder, sondern mehr als wichtige Stelle in der Verwaltung. Mehrheitlich sei die Kandidatur auf ein positives Echo gestoßen, schilderte der Weifenbacher seinen Eindruck.

Mit Jochen Achenbach habe die CDU einen "guten Mann", zeigte sich Schröder zuversichtlich. Als Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle in Biedenkopf habe er Führungserfahrung und pflege einen offenen Führungsstil. Zudem komme er aus der Region, kenne Land und Leute und wolle Biedenkopf nach vorne bringen. "Er hat sehr konkrete und unpolitische Vorstellungen", sagte Schröder. So gehöre etwa zu seinen Zielen, verstärkt den Schulterschluss mit der Wirtschaft zu suchen.

In den kommenden Tagen will die CDU ihren Kandidaten näher vorstellen. Ein Nominierungsparteitag ist für den 18. März geplant.