Jugendherbergen in Marburg und Biedenkopf bangen um ihre Existenz

Timo Neumann, Landesvorsitzender des Jugendherbergswerks, Peter Schmidt, Leiter der Marburger Jugendherberge, und Britta Zeitler von der Biedenkopfer Herberge hoffen, dass der Verband das Jahr übersteht. Davon hängt auch die Zukunft der Häuser - im Hintergrund die Biedenkopfer Jugendherberge - ab. Foto: Mark Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Biedenkopf/Marburg. Es sollte ein Rekordjahr werden für die Jugendherberge in Biedenkopf: An die 20 000 Menschen wollten in dem Haus an der Lahn übernachten. Kommen wird nur ein Bruchteil, wenn überhaupt. Die Herberge ist geschlossen, bangt wie das gesamte Jugendherbergswerk um die Zukunft.

Es werden wohl bei weitem nicht alle hessischen Herbergen in diesem Jahr öffnen. Für das Biedenkopfer Haus zum Beispiel gibt es noch keinen Öffnungstermin. Denkbar ist, dass sie kurzfristig Gäste empfangen kann, etwa, wenn viele Anfragen kommen. Zwar besuchten bislang auch die Biedenkopfer Herberge zuletzt immer mehr Familien oder allein Reisende - etwa Radler, die den Lahnradweg erkunden. "Aber wir sind vor allem ein Gruppenhaus", sagt Herbergsmutter Britta Zeitler.

Den Optimismus hat sie nicht verloren, obwohl die Situation auch für sie bitter ist. Seitdem sie das Haus leitet, sind die Gästezahlen stetig gestiegen. Die Jugendherberge in Biedenkopf hat 204 Betten in 37 Zimmern. Für Ostern, wenn die Herberge üblicherweise leer steht, hatte sich in diesem Jahr eine 200-köpfige Gruppe angemeldet.

Fotos Timo Neumann, Landesvorsitzender des Jugendherbergswerks, Peter Schmidt, Leiter der Marburger Jugendherberge, und Britta Zeitler von der Biedenkopfer Herberge hoffen, dass der Verband das Jahr übersteht. Davon hängt auch die Zukunft der Häuser - im Hintergrund die Biedenkopfer Jugendherberge - ab. Foto: Mark Adel Britta Zeitler hofft, dass sich die Zimmer der Biedenkopfer Jugendherberge bald wieder mit Übernachtungsgästen füllen. Foto: Mark Adel 2

Zeitler beschäftigt zehn Mitarbeiter sowie acht Aushilfen. "Wir versuchen, uns gegenseitig mental zu unterstützen." Landesweit sind mehr als 500 Mitarbeiter betroffen, die sich fast alle in Kurzarbeit befinden. Hinzu kommen Aushilfen, die in unbezahltem Urlaub sind. Erlebnis- und Naturpädagogen oder Künstler erhalten keine Aufträge als Dozenten für Freizeiten.

Doch die Auswirkungen werden auch in der Stadt zu spüren sein. Wer in einer Jugendherberge schläft, isst Eis, geht ins Restaurant, besucht das Museum. "Das wird in einer kleinen Stadt wie Biedenkopf auffallen", sagt Peter Schmidt, Leiter der Jugendherberge in Marburg.

Das Haus in der Universitätsstadt war bislang einer der Hauptfrequenzbringer im Landesverband und ist nun besonders betroffen: Die Herberge sollte abgerissen und neu aufgebaut werden. Modern, mit Schwerpunkt auf Natur und Umwelt, zugleich als erste Herberge in Hessen mit einem Inklusionsanteil von mehr als der Hälfte unter den Mitarbeitern. Alles war für den Abriss vorbereitet, die Möbel und Heizungen sind raus. Dann kam die Pandemie, "wir konnten im letzten Moment die Verträge mit den Baufirmen kündigen", berichtet Timo Neumann, Vorsitzender des Jugendherbergswerks in Hessen.

ÖFFNUNG IST WIEDER MÖGLICH Seit dem Wochenende hat die erste Jugendherberge in Hessen wieder geöffnet, nämlich die auf dem Hoherodskopf. Weitere acht bis zehn folgen in den nächsten Tagen, unter anderem in den Tourismushochburgen Vöhl und Waldeck am Edersee. Doch wirtschaftlich betreiben lassen sich die Häuser derzeit kaum, weil sie nicht voll belegt werden können, die Fixkosten sich aber nicht verringern. Deshalb bleibt die Mehrzahl der Jugendherbergen geschlossen. Der Zuspruch ist enorm, "die Leute wollen raus", sagt Neumann. Wie überall musste der Verband für jedes Haus Hygienekonzepte erarbeiten und dafür sorgen, das Gäste Abstand zueinanderhalten können. Angekündigt haben sich vor allem Familien für einen Kurzurlaub.

Das bedeutet aber auch: Die Herberge ist nicht bewohnbar, steht definitiv nicht für Übernachtungen zur Verfügung. Die eingeplanten und eigentlich zweckgebundenen Millionenbeträge und Rücklagen benötigt der Verband, um zu überleben.

Die Zeit drängt. Die vom Land bislang zugesagte Soforthilfe über eine Million Euro reiche für gerade mal vier Wochen, sagt Timo Neumann, "trotz radikaler Einsparungen." Die Zukunft der Marburger Herberge wird aktuell weniger diskutiert. "Es geht erst mal darum, den Landesverband zu retten", sagt Schmidt. Auch die ebenfalls geplanten Sanierungen in Wetzlar und Rüdesheim liegen auf Eis. "Im Idealfall werden die Mittel, die wir dafür zurückgelegt haben, durch Hilfen und eventuell auch Bankdarlehen kompensiert", sagt Timo Neumann. Dann wären die Bauarbeiten nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.

Die Klassenfahrt nach Heppenheim, die Probenfreizeit in Korbach, das Volleyball-Camp in Biedenkopf: "Das wird frühestens im April 2021 wieder einigermaßen möglich sein", schätzt Timo Neumann. Das hänge letztlich auch vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, etwa, ob eine zweite Welle kommt oder nicht - und ob der Landesverband diese Zeit übersteht.

Die ein oder andere Gruppe lasse sich eventuell auch in diesem Jahr unter Einhaltung der Abstandsregeln noch unterbringen, doch es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. "Wir leben davon, dass Menschen zusammenkommen", sagt Neumann. 600 000 Herbergsgäste pro Jahr sind es üblicherweise in Hessen.

Der Verband sei mit Bund und Land in Gesprächen wegen weiterer Hilfen. "Die Situation ist immer noch dramatisch. Es ist noch nichts gerettet." Immerhin: "Es gibt Signale aus der Landesregierung. Man sieht, dass es nicht reicht." Doch feste Zusagen stehen noch aus. Ob der Verband Geld aus der Betriebsausfallversicherung bekommt, ist noch unsicher, die Verhandlungen mit der Versicherung laufen.

Zugute kommt dem Verband, dass er selbst schon länger nach Einsparpotenzialen sucht. Die angemietete Geschäftsstelle in Frankfurt ist gekündigt, zum Jahresende beziehen die Verwaltungsmitarbeiter in Nebengebäude der Jugendherberge in Bad Homburg. Aktuell erfährt der Verband eine Welle der Unterstützung, Menschen spenden, viele beteiligen sich an einer Petition für einen Rettungsschirm für deutsche Jugendherbergen.

Gäste müssen ebenso wie die Mitarbeiter weiter hoffen und bangen. "Emotional ist es eine echte Achterbahnfahrt", sagt Peter Schmidt.