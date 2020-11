Kauf von Drogentee bringt 1800 Euro Strafe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/MARBURG - Mit Tee, aufgebrüht mit aus Südamerika stammenden getrockneten Pflanzenteilen, wollte eine 47-Jährige aus Biedenkopf eigenen Angaben zufolge nur auf natürliche Weise etwas gegen ihre Schmerzen und Depressionen unternehmen. Weil in den Blättern illegale Substanzen enthalten waren, kam sie jedoch mit dem Gesetz in Konflikt und stand jetzt vor dem Marburger Amtsgericht. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Melanie Becker verurteilte die 47-Jährige entsprechend "nur" wegen fahrlässigen Beschaffens von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen von insgesamt 1800 Euro. Sechs Kilogramm stellte die Polizei im Februar 2019 in der Wohnung der Frau sicher. Angeklagt wurde sie danach wegen Einfuhr von nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln.

Zwei Pakete fallen beim Zollamt Marburg auf

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass sie die Ware in Südamerika bestellt und dann geliefert bekommen hat. Bereits gut neun Monate zuvor hat sie laut Anklage zwei Pakete mit insgesamt zwölf Kilogramm in Peru geordert, die jedoch beim Zollamt in Marburg hängen blieben.

Die Biedenkopferin gab über ihren Verteidiger Stephan Schneider zu, sich die bei ihr gefundenen sechs Kilo Pflanzenteile besorgt und entsprechend besessen zu haben. "Die Pflanze hilft, Körper und Geist in Einklang zu bringen", verlas Schneider. Seine Mandantin lebe sehr bewusst und gesund, suche bei Beschwerden generell Lösungen in der Natur, nehme keine Medikamente, habe noch keine Operationen an sich durchführen lassen und ernähre sich darüber hinaus noch vegan.

Zugunsten der Biedenkopferin sprach für das Gericht, neben dem Geständnis, dass sie noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.