Lokales

Biedenkopf

plus
Freitag, 24.04.2020 - 17:00
2 min

Keine Maskenpflicht für Schulen in Marburg-Biedenkopf

Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wird vom Land Hessen empfohlen. Die Entscheidung liegt aber bei der jeweiligen Schulleitung.

Ein Junge mit Mundschutz schaut aus dem Fenster seines Hauses. Auch er würde gerne zum spielen nach draußen. Symbolfoto: Óscar J.Barroso/Europa Press/dpa

Ein Junge mit Mundschutz schaut aus dem Fenster seines Hauses. Auch er würde gerne zum spielen nach draußen. Symbolfoto: Óscar J.Barroso/Europa Press/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzCP9vCvNbLJWvMFxhVRSvVR1ioaEuMlOanJk0VTyhVRuyp3AyovOALKAeMJ5jMzkcL2u0YvOOoTkypzEcozqmVT5cL2u0VTShVTEyovOGL2u1oTIhYvORLKZtnTS0VRglMJymYIOlMKAmMKAjpzIwnTIlVSA0MKObLJ4tH2AbnJIhLzIcovOuqJLtGzSwnTMlLJqyVTEyplOVDFOgnKEaMKEynJk0Yt==
VxEcMFOJMKWjMzkcL2u0qJ5aVUc1oFOHpzSaMJ4tMJyhMKZtGKIhMP11ozDtGzSmMJ5mL2u1qUcyplOvMKA0MJu0VTyhVRuyp3AyovOfMJEcM2kcL2ttMfB8pvOxnJHtGaI0raIhMlOxMKZtj5MDGyLtp293nJHtMfB8pvOxMJ4tEJyhn2S1MvVfVTIln2mQcUW0VSAwnTyyozWynJ4hVRIlM8Bxoac0VTEuraHtLJWypwbtVyIhLJWbj6EhM2yaVUMiovOxnJImMKVtIzIlpTMfnJAbqUIhMlOcp3DtLJkfMKWxnJ5aplOynJ4tEJyhp2S0rvOynJ5ypvOmo2kwnTIhVRSfoUEuM3AgLKAeMFOuqJAbVTyhVTEyovOGL2u1oTIhVUAcoz52o2kfYPOvMJympTyyoUA3MJymMFO3j6EbpzIhMPOxMKVtHTS1p2IhVT9xMKVtq2IhovOxMKVtGJyhMTImqTSvp3EuozDtraHtLJ5xMKWyovODMKWmo25yovOhnJAbqPOynJ5aMJuuoUEyovO3MKWxMJ4tn2Shov4vVREupzS1MvO3MKWxMFOcoFOVrJqcMJ5ypTkuovNvD29lo25uVvOxMKZtGTShMTImVRuyp3AyovOuqJAbVTucozqyq2yyp2IhYt==
EKZto2WfnJIaMFOuLzIlVTEypvOynJ56MJkhMJ4tH2AbqJkyYPOiLvO1ozDtq2ShovOxo3W0VTEypvOAqJ5xYFO1ozDtGzSmMJ5mL2u1qUbtM2I0pzSaMJ4tq2IlMTIhVUAioTjhVPWWoFOIoaEypaWcL2u0VTymqPOxLKZtIUWuM2IhVUMiovOAqJ5xYFO1ozDtGzSmMJ5mL2u1qUcgLKAeMJ4tLzIcVTqyq8BxnUWfMJymqTI0MJ0tH2ywnTIlnTIcqUAuLaA0LJ5xVUMiovNkYQHtGJI0MKVtM3W1ozEmj6E0rzkcL2ttozywnUDtMKWzo3WxMKWfnJAbVvjtMKWfj6E1qTIlqPOGL2ucMJ5vMJyhYvORMKVtF3WynKZtnTS0VTEcMFOGL2u1oTIhVTWcp2uypvOuoTkypzEcozqmVT5cL2u0VT1cqPOGL2u1qUcgLKAeMJ4tLKImM2ImqTS0qTI0Yt==
VyqcpvOej7MhozIhVTEuqz9hVTS1p2qynTIhYPOxLKAmVUAcL2ttMTyyVRWyqfB2oTgypaIhMljtLKIwnPOuqJMapaIhMPOxMKVtLzImqTIbMJ5xMJ4tpzIwnUEfnJAbMJ4tIzIlpTMfnJAbqUIhMljtLzIcVTWyp3EcoJ10MJ4tDJ5fj6Emp2IhVR1up2gyovO6qFO0pzSaMJ4fVUIhMPOxMKZtrzIcqTkcL2uyovOJo3WfLKIzplOvMKWynKEmVT1cqPOyoaEmpUWyL2uyozEyovOAqJ5xYH5up2HgDzIxMJAeqJ5aMJ4tqzIlp29lM3DtnTS0VvjtqTIcoUDtH2AbnJIhLzIcovOxLKc1VT1cqP4tJaIxMJ0toJSwnTHtMTSmVRkuozDtnzRtLKImMUYQiTAeoTywnPOxLKWuqJLtLKIzoJIln3AuoFjtMTSmplOuqJAbVTEcMFOJMKW3MJ5xqJ5aVUMiovOGL2uuoUZto2EypvOVLJkmqZB8L2uypz4tLJkmVTS1p3WynJAbMJ5xVTShM2ImMJuyovO3nKWxYt==
H2AbqJkyovOmo2kfMJ4tGJSmn2IhCTWlVP8+LzIcoFOYpzIcplOeLKIzMJ4=
ETIlVRglMJymVUqypzEyVTEyoJ7QcTAbp3DtLJWypvOuqJAbVR1ynUW3MJpgDJkfqTSap21up2gyovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlObLJWyov4tVREcMKAyVTiQgz5hqTIhVTEuoz4tLJ4tMTIhVSAwnUIfMJ4traIgVSAyoTWmqTgip3EyoaOlMJymVTIlq29lLzIhVUqypzEyov4tVxS1MzqlqJ5xVTEypvOxMKW6MJy0VTuinTIhVR5uL2uzpzSaMFO1ozDtMJ50p3OlMJAbMJ5xVTmQcT5aMKWypvOZnJIzMKWzpzymqTIhVUqypzEyovOxnJImMFO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttDJ5zLJ5aVTgioJ1yozEyVSqiL2uyVTqyoTyyMzIlqPO1ozDtqJ1aMJuyozDtnJ4tMTIhVSAwnUIfMJ4tqzIlqTIcoUDvYPOej7khMTyaqPOxMKVtH3OlMJAbMKVtLJ4h
Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf coronavirus
Kommentare
nach oben