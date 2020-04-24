Freitag,
24.04.2020 - 17:00
2 min
Keine Maskenpflicht für Schulen in Marburg-Biedenkopf
Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wird vom Land Hessen empfohlen. Die Entscheidung liegt aber bei der jeweiligen Schulleitung.
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