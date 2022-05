Kernstadt-Bürgerhaus: Jetzt legen die Architekten los

Das Architekturbüro Schmidt & Strack in Alsfeld hat 14 MitarbeiterGeschäftsführer sind die Architekten Karsten Schmidt und Stefan Strack.

Als ihre Schwerpunkte nennen die Architekten den öffentlichen und den gewerblichen Bau. Bisher waren sie für 23 öffentliche Bauherren - darunter einige in Marburg-Biedenkopf - tätig.

Schmidt & Strack haben unter anderem das Bürgerhaus in Neustadt geplant. Aktuell arbeiten die Architekten an einem Familienzentrum mit Kita in Wehrda, an einem Gebäude für die Marburger Blindenstudienanstalt (Blista) und am künftigen Feuerwehr-Trainingszentrum in Cappel.