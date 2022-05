Kinder können sich für Biedenkopfer Ferienpass anmelden

Die Stadt Biedenkopf plant zusammen mit Vereinen und der Jugendherberge ein buntes Ferienpass-Angebot. Die Kinder können sich ab sofort online für die Aktionen anmelden. Archivfoto: Arne Dedert dpa

BIEDENKOPF. Biedenkopfer Kinder können sich ab sofort online für die Ferienpass-Aktionen der Stadt anmelden. Das Online-Anmelde-Formular für die "Ferienpass-Aktion 2022" ist auf der Internetseite der Stadt auf www.biedenkopf.de unter der Rubrik "Freizeit & Kultur" zu finden.

Auch in diesem Jahr bieten wieder verschiedene Vereine und Institutionen Sport, Spiele, Bastelaktionen und naturwissenschaftliche Projekte an. Neu ist in diesem Jahr die Erweiterung des Ferienpass-Programms um eine Halbtagsbetreuung in der Biedenkopfer Jugendherberge. Auf diese Weise kann die Stadt Familien drei Wochen lang eine verlässliche Kinderbetreuung bieten - bei Bedarf von 10 bis 16 Uhr. Da darüber hinaus auch die Mobile Jugendarbeit wieder ein zweiwöchiges Ferienprogramm bietet, gibt es für Biedenkopfer Kinder in diesem Jahr erstmals fünf Ferienwochen lang eine tägliche Ganztagsbetreuung.

Konkret ist geplant, dass die Jugendherberge die Betreuung in den Ferienwochen eins, zwei und sechs absichert, und zwar von 10 bis 16 Uhr. Dabei gibt es jeden Tag mindestens einen halben Tag lang ein sportliches, kreatives oder naturwissenschaftliches Angebot, das die Jugendherberge selbst oder Vereine für die Kinder gestalten. Für das Mittagessen sorgt die Jugendherberge. Nachmittags geht dann entweder das Kreativ- oder Sport-Angebot vom Vormittag weiter, oder die Kinder werden in der Jugendherberge betreut.

Als kreative, sportliche oder naturwissenschaftliche Angebote gibt es zum Beispiel Projekte des Schulbiologiezentrums, eine Holzwerkstatt, einen Klang-Workshop, einen Meeresbiologie-Workshop in der Jugendherberge, Handball mit der HSG Hinterland und dem TV Biedenkopf, Basteln mit dem TV Weifenbach oder ein Projekt mit der Jugendfeuerwehr Engelbach.

In den Ferienwochen drei und vier bietet dann die Mobja Ganztagsbetreuung - wobei auch hier wieder viele Partner mithelfen. Die Kinder besuchen das Lahnauenbad, lernen das THW kennen, machen eine Tagesfahrt zum Vogelpark Herborn, besuchen das Hinterlandmuseum oder die Firma Elkamet.

Familien können ganze

oder halbe Tage buchen

In der Ferienwoche fünf schließlich gibt es keine Ganztagsbetreuung. Zusammen mit Vereinen plant die Stadt aber auch in dieser Woche Ferienpass-Aktionen, die pro Tag wenigstens zwei bis drei Stunden dauern: etwa Fußball beim VfL Biedenkopf, Kampfsport mit dem Budo Club oder einen Fledermaus-Workshop mit dem Nabu.

Bei der Anmeldung für die Ferienangebote gilt grundsätzlich das, was Biedenkopfer Familien schon aus den Vorjahren kennen: Die Buchung der Ferienangebote der Mobja (Woche drei und vier) laufen direkt über die Mobja. Die Anmeldung für alle Ferienpass-Aktionen, die die Stadt organisiert (Woche eins, zwei, fünf und sechs) laufen über die Stadt. Dabei gilt laut Kulturreferent Steffen Keiner: "Wir wollen den Familien größtmögliche Flexibilität bieten."

In der Praxis heißt das: Je nach Tagesprogramm können bei der Stadt Ferienpass-Angebote für halbe oder ganze Tage gebucht werden. Gibt es zum Beispiel vormittags eine Kräuterwerkstatt mit dem Schulbiologiezentrum und nachmittags Betreuung in der Jugendherberge, so kann nur der Vormittag, nur der Nachmittag oder auch der ganze Tag gebucht werden.

Insgesamt kostet die Ganztagsbetreuung inklusive Mittagessen maximal 10 Euro pro Tag. Wird nur der Nachmittag mit Mittagessen gebucht, kostet es 6 Euro. Die Kosten für die Vormittags-Aktionen variieren je nach Angebot. Einmalig hinzukommen 6 Euro für den Ferienpass, den jedes Kind erwerben muss.

Das Anmeldeformular für die Ferienpass-Aktion 2022 findet sich auf www.biedenkopf.de unter der Rubrik "Freizeit & Kultur". Der Link lautet: https://www.biedenkopf.de/de/veranstaltungen/Ferienspiele_2022/Uebersicht-Veranstaltungen.php

Anmeldungen sind bis zum 1. Juli möglich. Allerdings gilt: Die Teilnehmerzahl ist pro Ferienpass-Aktionstag auf 20 Kinder begrenzt. Die frühzeitige Anmeldung lohnt sich also. Fragen beantwortet Lisa Schäfer vom städtischen Fachbereich Freizeit, Erholung und Kultur, E-Mail: l.schaefer@biedenkopf.de, Telefon 0 64 61-70 41 65.